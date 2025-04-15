На Сонці відбувся рідкісний подвійний вибух: чи загрожує він Землі

Корональні викиди маси на Сонці можуть впливати на магнітосферу Землі

На Сонці відбулися незвичайні подвійні виверження маси, які, досягнувши Землі, можуть спровокувати помірні геомагнітні бурі і полярні сяйва.

Про це йдеться в прогнозі космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), інформує Space.com.

Науковці виявили, що 12 та 13 квітня на поверхні центральної зірки нашої системи планет відбулося рідкісне подвійне виверження сонячних магнітних ниток. Під час цього явища на Сонці відбулися два викиди корональної маси. Ці величезні хмари заряджених частинок можуть порушити магнітне поле Землі, спричинивши геомагнітні бурі.

За прогнозами вчених, шторми за потужністю відповідатимуть помірним – класу G2. Відтак бурі можуть спричинити видимі полярні сяйва навіть за межами їхнього звичайного діапазону широт, досягнувши північних штатів США.

"Ці сонячні бурі, ймовірно, рухатимуться повільно, але щільно, тому матимуть добрячий удар!" – написала в соцмережі X фізикиня з космічної погоди Таміта Сков.

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За її словами, наслідки вибухів на Сонці будуть відчутними на Землі ввечері 15 або на початку дня 16 квітня. Визначення точного часу магнітних бур на землі, спричинених активністю Сонця, – складна задача, тому прогнози зазвичай неточні.

При цьому варто мати на увазі, що навіть якщо викиди корональної маси досягнуть Землі, це не обов'язково призведе до полярного сяйва. Яскраві барви в нічному небі виникають, якщо вирівнювання магнітного поля дозволить масі із Сонця з'єднатися з магнітосферою Землі.

Раніше ми розповідали, чому виникають магнітні бурі та наскільки точними є їхні пронози.