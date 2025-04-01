Якою буде космічна погода у квітні? Прогноз магнітних бур на місяць

Прогноз магнітних бур на квітень 2025 року

У квітні очікується кілька днів з невеликими та помірними магнітними бурями. Однак сильних цього місяця не передбачається.

Про це йдеться у 27-денному прогнозі космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Kp-індекс – це глобальний індекс геомагнітної активності за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).

У квітні прогнозують таку космічну погоду:

1 квітня – 2 (спокій);

2 квітня – 2 (спокій);

3 квітня – 3 (неспокій);

4 квітня – 5 (невелика магнітна буря);

5 квітня – 6 (помірна магнітна буря);

6 квітня – 3 (неспокій);

7 квітня – 3 (неспокій);

8 квітня – 5 (невелика магнітна буря);

9 квітня – 6 (помірна магнітна буря);

10 квітня – 5 (невелика магнітна буря);

11 квітня – 4 (активність);

12 квітня – 3 (неспокій);

13 квітня – 4 (активність);

14 квітня – 3 (неспокій);

15 квітня – 3 (неспокій);

16 квітня – 2 (спокій);

17 квітня – 3 (неспокій);

18 квітня – 3 (неспокій);

19 квітня – 3 (неспокій);

20 квітня – 3 (неспокій);

21 квітня – 4 (активність);

22 квітня – 4 (активність);

23 квітня – 4 (активність);

24 квітня – 4 (активність);

25 квітня – 3 (неспокій);

26 квітня – 3 (неспокій).

Нагадаємо, у жовтні 2024 року науковці підтвердили, що Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності за останні 11 років. Це означає, що полярні сяйва стануть частішим явищем.

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