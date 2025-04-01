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Якою буде космічна погода у квітні? Прогноз магнітних бур на місяць

Альона Павлюк — 1 квітня, 09:00
Якою буде космічна погода у квітні? Прогноз магнітних бур на місяць
Прогноз магнітних бур на квітень 2025 року
gergitek/Depositphotos

У квітні очікується кілька днів з невеликими та помірними магнітними бурями. Однак сильних цього місяця не передбачається.

Про це йдеться у 27-денному прогнозі космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Kp-індекс – це глобальний індекс геомагнітної активності за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).

У квітні прогнозують таку космічну погоду:

  • 1 квітня – 2 (спокій);
  • 2 квітня – 2 (спокій);
  • 3 квітня – 3 (неспокій);
  • 4 квітня – 5 (невелика магнітна буря);
  • 5 квітня – 6 (помірна магнітна буря);
  • 6 квітня – 3 (неспокій);
  • 7 квітня – 3 (неспокій);
  • 8 квітня – 5 (невелика магнітна буря);
  • 9 квітня – 6 (помірна магнітна буря);
  • 10 квітня – 5 (невелика магнітна буря);
  • 11 квітня – 4 (активність);
  • 12 квітня – 3 (неспокій);
  • 13 квітня – 4 (активність);
  • 14 квітня – 3 (неспокій);
  • 15 квітня – 3 (неспокій);
  • 16 квітня – 2 (спокій);
  • 17 квітня – 3 (неспокій);
  • 18 квітня – 3 (неспокій);
  • 19 квітня – 3 (неспокій);
  • 20 квітня – 3 (неспокій);
  • 21 квітня – 4 (активність);
  • 22 квітня – 4 (активність);
  • 23 квітня – 4 (активність);
  • 24 квітня – 4 (активність);
  • 25 квітня – 3 (неспокій);
  • 26 квітня – 3 (неспокій).

Нагадаємо, у жовтні 2024 року науковці підтвердили, що Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності за останні 11 років. Це означає, що полярні сяйва стануть частішим явищем.

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