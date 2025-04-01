Якою буде космічна погода у квітні? Прогноз магнітних бур на місяць
Прогноз магнітних бур на квітень 2025 року
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У квітні очікується кілька днів з невеликими та помірними магнітними бурями. Однак сильних цього місяця не передбачається.
Про це йдеться у 27-денному прогнозі космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).
Kp-індекс – це глобальний індекс геомагнітної активності за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).
У квітні прогнозують таку космічну погоду:
- 1 квітня – 2 (спокій);
- 2 квітня – 2 (спокій);
- 3 квітня – 3 (неспокій);
- 4 квітня – 5 (невелика магнітна буря);
- 5 квітня – 6 (помірна магнітна буря);
- 6 квітня – 3 (неспокій);
- 7 квітня – 3 (неспокій);
- 8 квітня – 5 (невелика магнітна буря);
- 9 квітня – 6 (помірна магнітна буря);
- 10 квітня – 5 (невелика магнітна буря);
- 11 квітня – 4 (активність);
- 12 квітня – 3 (неспокій);
- 13 квітня – 4 (активність);
- 14 квітня – 3 (неспокій);
- 15 квітня – 3 (неспокій);
- 16 квітня – 2 (спокій);
- 17 квітня – 3 (неспокій);
- 18 квітня – 3 (неспокій);
- 19 квітня – 3 (неспокій);
- 20 квітня – 3 (неспокій);
- 21 квітня – 4 (активність);
- 22 квітня – 4 (активність);
- 23 квітня – 4 (активність);
- 24 квітня – 4 (активність);
- 25 квітня – 3 (неспокій);
- 26 квітня – 3 (неспокій).
Нагадаємо, у жовтні 2024 року науковці підтвердили, що Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності за останні 11 років. Це означає, що полярні сяйва стануть частішим явищем.
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