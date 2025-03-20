Магнітні бурі: чому вони виникають та наскільки точними є прогнози

Як виникають магнітні бурі та чи можна вірити прогнозам

Восени 2024 року Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності за останні 11 років.

У цей час відбуваються потужні сонячні спалахи, які спрямовують на Землю заряджені частинки та спричиняють магнітні бурі. Внаслідок цього виникають полярні сяйва – яскраві небесні світіння.

"УП. Життя" розпитало астрофізикиню Олену Компанієць про те, як виникають магнітні бурі, чи дійсно вони зараз почастішали та чи можна довіряти прогнозам космічної погоди.

Як виникають магнітні бурі?

Астрофізикиня Олена Компанієць пояснює, що Земля схожа на велетенський магніт з двома полюсами. Однак географічні полюси не збігаються з магнітними: у північній півкулі – південний магнітний полюс, у південній – північний.

"Космос заповнений великою кількістю різних частинок – наприклад, протонів, електронів чи ядер атома гелію, – які швидко рухаються. Їх називають космічною радіацією. Від неї захищає магнітне поле, яке є своєрідним щитом", – розповідає науковиця.

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Магнітна буря виникає тоді, коли на Сонці відбувається спалах або потужний корональний викид маси (викид плазми та магнітного поля з атмосфери цієї зорі), які направлені в бік нашої планети. Якщо це стається з протилежної від Землі сторони, наслідків для нас не буде.

Якщо відбувається спалах або корональний викид речовини, до Землі починає рухатися потік заряджених частинок. Коли вони долітають до нашої планети, то починають взаємодіяти з магнітним полем.

"Це можна уявити хмарою, яка рухається з великою швидкістю і ніби вбивається в щит. Це призводить до того, що магнітне поле трішки деформується – спереду планети стискається, а позаду може навпаки витягуватися. Ці зміни в магнітному полі під впливом потоку заряджених частинок і називається магнітною бурею", – пояснює Олена Компанієць.

Магнітне поле має силові лінії. Вони виходять з одного полюсу, а в протилежний – входять. Коли заряджені частинки опускаються по силових лініях, формується так зване авроральне коло. Це зона, де ці частинки починають взаємодіяти з атмосферою Землі, що призводить до появи полярного сяйва.

В Україні його можна побачити, коли Kp-індекс дорівнює щонайменше 6.

Чи дійсно магнітні бурі почастішали?

Олена Компанієць зауважує, що магнітні бурі зараз справді відбуваються частіше. Це пов'язано з 11-річним циклом сонячної активності.

"Сонце може перебувати в спокійному стані, коли на ньому немає плям, спалахів, корональних викидів маси. Тоді на Землі відсутні магнітні бурі.

Кожні 11 років стається максимум сонячної активності. Однак "вихід" на нього триває не один рік. Коли відбувається процес зростання сонячної активності, на Землі може бути більше магнітних бур. І якраз зараз ми перебуваємо в максимумі", – говорить астрофізикиня.

Наскільки точними є прогнози космічної погоди?

Науковиця каже, що досі передбачувати сонячну активність доволі складно. Тому найбільш точними є прогнози, які робляться на добу. Всі інші є приблизними.

"Ми не можемо говорити, що завтра точно на Сонці буде потужний спалах. Ми можемо спостерігати за активними областями, бачити певні процеси, які дозволяють зробити висновок, що в цій зоні може статися спалах, розуміти, куди він буде направлений.

Але досі не існує механізмів, які б дозволили із ймовірністю 99% передбачити спалах. Через це прогнози стосовно магнітних бур оновлюють кожну добу", – пояснює науковиця.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур до кінця березня.