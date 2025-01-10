На Сумщині завершили будівництво першої в області підземної школи: ще дві – у процесі

На Сумщині завершили будівництво першої в області підземної школи. Ще дві зводять в обласному центрі.

Як розповіли у Сумській обласній військовій адміністрації, підземну школу збудували на території однієї з громад Охтирського району. Роботи закінчили наприкінці 2024 року.

Протирадіаційне укриття найближчим часом дозволить дітям і вчителям повернутися до очного навчання. Воно розраховане на 295 людей і є спорудою подвійного призначення: його можна використовувати як для організації освітнього процесу, так і для захисту жителів громади у разі такої потреби.

Проєкт реалізували шляхом співфінансування: 29,4 мільйона гривень спрямували із державного бюджету, ще 1,6 мільйона гривень виділила громада.

Сумська обласна військова адміністрація/Facebook Сумська обласна військова адміністрація/Facebook Сумська обласна військова адміністрація/Facebook Сумська обласна військова адміністрація/Facebook

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"Це перше протирадіаційне укриття подвійного призначення, яке ми збудували у навчальному закладі нашої області. Сьогодні ми робимо усе можливе, аби наші діти могли відійти від дистанційного формату і навчатися за змішаною або очною формою", – зазначив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

За його словами, ще дві підземні школи такого типу будують в обласному центрі.

Нагадаємо, на Запоріжжі наразі добудовують третю підземну школу. У ній навчатимуться 1000 дітей у дві зміни.