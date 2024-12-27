У МОН розповіли, скільки підземних шкіл та профтехів уже будують в Україні

Розпочаті роботи з будівництва закладів освіти мають завершити до вересня 2025 року

Станом на кінець 2024 року в Україні розпочали будівництво 139 підземних шкіл та кількох десятків закладів професійно-технічної освіти.

Про це на брифінгу розповіла заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова, повідомляє "Суспільне".

За її словами, наразі на етапі активного спорудження перебувають 79 підземних закладів освіти. Очікується, що до десяти з них введуть в експлуатацію до кінця 2024-го року.

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Заступниця міністра додала, що спорудження підземних закладів освіти триває в регіонах, які потерпають від російських обстрілів.

"Усі ці будівництва здійснюються в прифронтових і прикордонних регіонах, де йдуть обстріли і є влучання. Але завершення будівництва абсолютно всіх об'єктів ми очікуємо до 1 вересня 2025 року. Тому що з січня (йдеться про 2025 рік – ред.) ми заходимо в новий цикл. Ми виділяємо ще гроші на нові об'єкти", – пояснила Надія Кузьмичова.

Нагадаємо, в грудні 2024 року в Запоріжжі почала роботу перша в області підземна школа, незабаром у місті планують відкриття ще одного закладу.

Також українські школярі розпочали навчання в підземних школах у Харкові та на Миколаївщині.