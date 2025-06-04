На Черкащині до довічного ув'язнення засудили чоловіка, який зґвалтував і вбив 10-річну дівчинку

На Черкащині до довічного ув’язнення засудили керівника аматорського ансамблю, який зґвалтував і вбив малолітню дівчинку.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, трагедія трапилася у червні минулого року. Тоді керівник ансамблю у приміщенні будинку культури у Звенигородському районі зґвалтував 10-річну дівчинку. Щоб приховати свій злочин, чоловік позбавив її життя.

Окрім того, правоохоронці встановили, що засуджений зберігав у телефоні, ноутбуці та флешнакопичувачах дитячу порнографію без мети збуту чи розповсюдження.

Суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні та вбивстві малолітньої, а також в одержанні доступу до дитячої порнографії та її зберіганні (частина 4 статті 152, пункти 2, 9, 10 частини 2 статті 115, частина 1 статті 301-1 Кримінального кодексу України).

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До моменту оголошення вироку він перебував під вартою. Упродовж судового засідання свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів він не визнав.

За рішенням суду інформацію про засудженого внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Раніше ми розповідали, що на Прикарпатті до довічного ув’язнення засудили 34-річного чоловіка, який зґвалтував і вбив 9-річну дівчинку. Засуджений був родичем дитини.