У Дніпрі троє дітей повалили хрест на могилі військового: батьків притягнули до відповідальності

У Дніпрі троє дітей повалили надгробний хрест на могилі українського захисника. Батьків притягнули до адміністративної відповідальності.

Пошкодили могилу військового на одному з місцевих цвинтарів Новокодацького району двоє 13-річних хлопців та 10-річна дівчинка, повідомляють у поліції Дніпропетровської області.

Що спонукало підлітків до такого кроку, в поліції не зазначають. Там кажуть, що поспілкувалися з дітьми, аби попередити подібні випадки.

З батьками також провели бесіди щодо виховання дітей, контролю їхніх дій та місця перебування.

У Дніпрі діти пошкодили хрест на могилі українського захисника – їхніх батьків притягнули до відповідальності. Фото: ГУНП в Дніпропетровській області

Стосовно батьків поліція склала адміністративні протоколи за ст. 184 – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей, Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф на суму до 1700 гривень.

Протоколи направлять на розгляд суду.

Нагадаємо, нещодавно троє дітей на Одещині обікрали магазин іграшок.

Анна Штопенко, "УП. Життя"