"Скористався безпорадним станом": на Тернопільщині чоловіка засудили за зґвалтування неповнолітньої

Мешканця Тернопільщини засудили до 10 років тюремного ув’язнення за зґвалтування неповнолітньої – частина 3 статті 152 Кримінального кодексу України.

Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

За даними слідства, потерпіла має ІІ групу інвалідності через неврологічне захворювання. Засуджений, скориставшись безпорадністю дівчини, вчинив щодо неї дії сексуального характеру.

"Обвинувачений на судовому засіданні свою вину у вчиненні кримінального правопорушення не визнав", – зазначили у пресслужбі прокуратури.

Шумський районний суд Тернопільської області призначив чоловікові покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

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Нагадаємо, нещодавно у Чернівцях 50-річного чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі за розбещення 10-річної дівчинки.