"Скористався безпорадним станом": на Тернопільщині чоловіка засудили за зґвалтування неповнолітньої
Мешканця Тернопільщини засудили до 10 років тюремного ув’язнення за зґвалтування неповнолітньої – частина 3 статті 152 Кримінального кодексу України.
Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.
За даними слідства, потерпіла має ІІ групу інвалідності через неврологічне захворювання. Засуджений, скориставшись безпорадністю дівчини, вчинив щодо неї дії сексуального характеру.
"Обвинувачений на судовому засіданні свою вину у вчиненні кримінального правопорушення не визнав", – зазначили у пресслужбі прокуратури.
Шумський районний суд Тернопільської області призначив чоловікові покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.
Нагадаємо, нещодавно у Чернівцях 50-річного чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі за розбещення 10-річної дівчинки.