"Провину не визнав": у Чернівцях за розбещення 10-річної дитини ув'язнили 50-річного чоловіка

У Чернівцях 50-річного чоловіка засудили за розпусні дії щодо 10-річної дівчинки

У Чернівцях 50-річного чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі за розбещення 10-річної дівчинки.

Інцидент трапився у серпні 2023 року, повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, чернівчанин, якому тоді було 49 років, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив розпусні дії щодо 10-річної школярки. Це сталося поблизу стадіону, розташованого неподалік навчального закладу.

"Дівчинці вдалося вирватись від кривдника, втекти і покликати дорослих на допомогу", – зазначили прокурори.

У коментарі для "УП. Життя" у пресцентрі Чернівецької обласної прокуратури розповіли, що на суді чоловік не визнав свою провину попри те, що прокурор надав достатньо доказів його причетності до інкримінованого правопорушення.

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Поки вирок не набрав чинності, чернівчанин перебуватиме під вартою.

Його визнали винним у розбещенні малолітньої дитини – це злочин, передбачений частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України.

Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років.

Нагадаємо, у Києві 66-річному працівнику університетського гуртожитку оголосили підозру у розбещенні 14-річного хлопця.