На Тернопільщині судитимуть виховательку спецшколи, яка побила дітей через "погану поведінку"

На Тернопільщині судитимуть виховательку спецшколи, яка побила двох дітей у їдальні

На Тернопільщині судитимуть виховательку спеціального навчального закладу, яка побила дітей у їдальні.

Серед постраждалих – двоє учнів молодшої школи, повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

Інцидент стався у вересні 2024 року. За даними слідства, вихователька побачила, як другокласник вечеряє у їдальні, стоячи біля столу. Вона вирішила "покарати" дитину за нібито неналежну поведінку.

Жінка вдарила хлопчика рукою по лівому плечу, а згодом ще кілька разів по потилиці.

Через кілька хвилин вихователька побачила біля віконця з видачі страв першокласника. За її переконаннями, він також погано себе поводив. Тому жінка схопила дитину за руку дитину й почала тягнути.

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Хлопчик впав на підлогу, вирвався з рук виховательки й відбіг убік. Проте педагогиня знову підійшла до першокласника й вдарила його по потилиці.

Побиття дітей зафіксували камери спостереження, встановлені у навчальному закладі.

Виховательку судитимуть за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України – умисне завдання удару, вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень), громадськими роботами на строк до двохсот годин або виправними роботами на строк до одного року.

Нагадаємо, на Львівщині суд виніс вирок виховательці Великолюбінського навчально-реабілітаційного центру, яка побила ученицю з інвалідністю. Їй призначили покарання у вигляді громадських робіт, йдеться у вироку.