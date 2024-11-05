На Львівщині винесли вирок виховательці скандального спецзакладу, яка побила ученицю

На Львівщині суд виніс вирок виховательці Великолюбінського навчально-реабілітаційного центру, яка побила ученицю з інвалідністю.

Їй призначили покарання у вигляді громадських робіт, йдеться у вироку.

Інцидент трапився у 2023 році. Під час конфлікту з ученицею жінка кілька разів вдарила її дерев’яною указкою по голові та надпліччям. Потім вихователька штовхнула дівчинку на диван та нанесла їй ще кілька ударів рукою по голові, плечі та у живіт.

У своїй заяві, наданій суду, вихователька розкаялася.

Її визнали винною за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України – умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень.

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Жінці призначили покарання у вигляді громадських робіт строком на 100 годин з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням та вихованням дітей, на рік.

Нагадаємо, у вересні омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, ймовірно, вчиняли фізичне, психологічне та сексуальне насильство щодо дітей.

Після цього державна служба у справах дітей анонсувала перевірку в скандальному закладі. В Офісі генерального прокурора повідомили, що ймовірних потерпілих внаслідок насильства перевели до іншого закладу.

Пізніше "УП. Життя" отримала у розпорядження відео, на якому вихователька б'є дитину і називає "скотинякою".

Тоді поліція почала розслідування через побої, мордування та сексуальне насильство над дітьми за статтями 126 та 153 Кримінального кодексу України.

Згодом Лубінець розповів, що у закладі є "педагогічно занедбані" діти, а дехто з них навіть підпрацьовує копачем могил.

Наразі навчально-реабілітаційний центр очолює нова виконувачка обов’язків директора. Понад десять працівників написали заяви на звільнення. Також в області розпочали перевірку всіх 18 навчально-реабілітаційних закладів та спеціальних шкіл.