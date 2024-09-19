Лубінець: Росіяни мілітаризують дітей з окупованої частини Запорізької області
Діти з тимчасово окупованої частини Запорізької області пройшли черговий військовий вишкіл від російських окупантів, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
За його словами, така мілітаризація є порушенням прав дитини.
Моніторинг окупаційних пабліків показав, що російські "наставники" навчали дітей поводитися з автоматом та відпрацьовували з ними стрільбу з різних положень.
Також окупанти змушують українських дітей носити уніформу і крокувати під російським триколором.
"Окупанти спочатку завербували їх до вступу в мілітаризовані "патріотичні" рухи на кшталт "Юнармії", кадетських класів, щоб з часом насадити їм нову реальність: ненавидіти все українське і воювати за вороже російське.
Українські діти стають інструментом у великій грі РФ, де дитинство вже не має значення", – зауважив омбудсмен.
За його словами, мілітаризація є серйозним порушенням прав дитини.
"Закликаю міжнародну спільноту до більш активних дій та належних правових наслідків для РФ! Зло має бути покаране!" – наголосив Лубінець.
Нагадаємо, за даними Human Rights Watch, Росія проводить примусову русифікацію освіти на окупованих територіях.