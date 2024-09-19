Лубінець: Росіяни мілітаризують дітей з окупованої частини Запорізької області

Діти з окупованої частини Запоріжжя пройшли військовий вишкіл від окупантів – омбудсмен

Діти з тимчасово окупованої частини Запорізької області пройшли черговий військовий вишкіл від російських окупантів, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його словами, така мілітаризація є порушенням прав дитини.

Моніторинг окупаційних пабліків показав, що російські "наставники" навчали дітей поводитися з автоматом та відпрацьовували з ними стрільбу з різних положень.

Також окупанти змушують українських дітей носити уніформу і крокувати під російським триколором.

"Окупанти спочатку завербували їх до вступу в мілітаризовані "патріотичні" рухи на кшталт "Юнармії", кадетських класів, щоб з часом насадити їм нову реальність: ненавидіти все українське і воювати за вороже російське.

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Українські діти стають інструментом у великій грі РФ, де дитинство вже не має значення", – зауважив омбудсмен.

За його словами, мілітаризація є серйозним порушенням прав дитини.

"Закликаю міжнародну спільноту до більш активних дій та належних правових наслідків для РФ! Зло має бути покаране!" – наголосив Лубінець.

Нагадаємо, за даними Human Rights Watch, Росія проводить примусову русифікацію освіти на окупованих територіях.