"Для підтримки" поранених солдатів: Росія відправила на окуповані території групу священників

Кремль відправив на тимчасово окуповані українські території священиків російської православної церкви нібито для того, щоб вони підтримували окупантів, які зазнали поранень і лежать у шпиталях.

Насправді вони закликатимуть окупантів повертатися на передову та продовжувати війну проти України, повідомили у Центрі національного спротиву.

"Гастролери" будуть проводити службу у церквах для місцевих, у межах якої агітуватимуть підтримувати війну й перекладати відповідальність за неї на жертву – Україну", – зазначили у ЦНС.

Також там вкотре нагадують: пропаганда та співпраця з ворогом – це тяжкий злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність.

Повідомити про колаборантів або інші злочини окупантів можна через анонімний чат-бот.

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Раніше ми розповідали, що на тимчасово окупованих територіях ворог намагається "виховати" з українських дітей патріотів Росії.

Крім того, нещодавно в Криму окупаційна влада організувала форум "Жінки як мироносиці", на якому були присутні жительки окупованих українських територій. На заході пропагували ідею жіночого служіння "Богу, сім’ї та вітчизні".