Росіяни зігнали жінок із ТОТ на "форум служіння": там пропагували підпорядкування ідеології Кремля

У Сімферополі у Таврійській духовній семінарії російської церкви днями відбувся семінар "Жінки як мироносиці". На подію зігнали жительок окупованих Херсонщини, Луганщини та Криму.

Про це пишуть Центр національного спротиву та російські ЗМІ.

Форум створили з метою "висвітлення жіночого служіння Богу, сім'ї, Вітчизні". На ньому виступили представники російської церкви та окупаційної влади, а також "громадські та наукові діячі".

Як зазначили співробітники Центру, на заході пропагували підпорядкування жінок і дівчат ідеології Кремля. Серед основних наративів – "народжувати багато дітей, щоб у майбутньому не було шкода відправляти синів і доньок на загарбницькі війни в інші держави".

"Сьогодні російська церква вже відверто позиціонує себе як політичний інструмент кремлівської влади і активно використовує жінок для просування політичних та імперських ідей.

Їх часто залучають до різноманітних благодійних і громадських заходів, де їхня присутність виступає як символ підтримки церковних ідеалів", – стверджують у Центрі національного спротиву.

В організації вкотре закликали повідомляти про злочини росіян та колаборантів на тимчасово окупованих українських територіях через анонімний чат-бот.

Раніше ми розповідали, що окупанти взялися навчати українських дітей на ТОТ "російських цінностей" та виховують із них "патріотів Росії".