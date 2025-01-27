На узбережжі Одещини зібрали майже 4 кг мазуту, який, ймовірно, викинуло після трощі танкерів РФ

На узбережжі Одещини зібрали майже 4 кг мазуту

На узбережжі Одещини фахівці національного парку "Тузлівські лимани" зібрали приблизно 4 кілограмів мазуту.

Його, ймовірно, викинуло на берег після аварії російських танкерів у Керченській протоці – після цього у Чорне море потрапили нафтопродукти.

Про це повідомив науковець і начальник науково-дослідного відділу Національного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

За словами Русєва, працівники три дні обстежували узбережжя Чорного моря (майже 40 кілометрів пересипу) в межах нацпарку для того, аби виявити забруднені мазутом ділянки.

"Знайдено одну ділянку протяжністю 200 метрів завширшки 30-70 сантиметрів свіжовикинутого у неділю (26 січня – ред.) мазуту дрібних фракцій розміром 3-4 міліметри. Відібрані проби на дослідження в Одесі в приватній професійній лабораторії", – зазначив науковець.

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Наразі у Тузлівських лиманах не залишилось ділянок з мазутом. Утім, немає жодних гарантій, що він не з’явиться пізніше, додає Іван Русєв, адже "мільйони дрібних фракцій досі дрейфують у водах Північно-західної частини Чорного моря".

Окрім того, море також викинуло на берег забруднену мазутом червоношию гагару. Це рідкісний птах, який занесений до Червоної книги України.

Раніше ми розповідали, що на Одещині помітили птахів, обмазаних мазутом. Один із них помер.