В освітнього омбудсмена відповіли на скаргу щодо вимоги вчительки з Житомира спілкуватися українською

В освітнього омбудсмена наголосили на тому, що українська – мова освітнього процесу

У службі освітнього омбудсмена визнали необґрунтованою скаргу на вчительку англійської мови однієї з житомирських шкіл, яка вимагає від учнів спілкуватися українською мовою під час занять.

Там також заявили про неприпустимість тиску на педагогів.

На дії Олени Федченкової, яка викладає в житомирському ліцеї №25, офісу освітнього омбудсмена поскаржилася одна з громадських організацій.

Наталія Піпа/Facebook Наталія Піпа/Facebook

За словами заявників, педагогиня нібито кричала на дітей, які відповідали їй російською під час занять. Скаржники вважали, що ці дії порушують честь і гідність школярів.

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Народна депутатка Наталія Піпа зазначала, що суперечка виникла після того, як вчителька в чаті з батьками наголосила на тому, що мовою спілкування в школі є українська.

"Мова спілкування на уроці англійської мови – англійська або українська. Не розумію мову вбивць", – йдеться в одному з повідомлень Олени Федченкової.

За словами Наталії Піпи, скаргу на дії вчительки громадська організація також надіслала місцевому департаменту освіти.

"Дозволяє собі кричати на дітей, які з тих чи інших причин спілкуються російською мовою – відповідаючи дітям, що вона не розуміє мову вбивць, тим самим психологічно придушує честь і гідність дітей, які відповідають на уроках англійської російською мовою", – йдеться в тексті звернення.

В освітнього омбудсмена визнали отриману скаргу необґунтованою як щодо безпідставності вимоги розмовляти українською, так і щодо нібито недопустимої форми спілкування.

Працівники служби вважають, що надані скриншоти спілкування в групі батьківського чату не є підтвердженням того, що вчителька нібито кричала на дітей.

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Також там з’ясували, що в навчальному закладі, де працює Олена Федченкова, немає освітньої програми, за якою викладання може здійснюватися мовою національних меншин і корінних народів.

Натомість, згідно з чинним законодавством, мовою освітнього процесу в освітніх закладах є українська. Крім того, педагоги мають обов’язок виховувати повагу, зокрема, до державної мови.

Як пояснюють в освітнього омбудсмена, вимога щодо використання української під час уроків "не є порушенням честі та гідності здобувачів освіти".

"Служба освітнього омбудсмена вважає неприпустимим тиск, зокрема, публічний, на педагогічних працівників закладів освіти, які виконують вимоги та обов’язки, передбачені чинним законодавством", – вважають там.

В освітнього омбудсмена зауважили, що норми національного законодавства також зобов’язують батьків формувати в їхніх дітей повагу до державної мови, символів України, а також виховувати патріотизм, усвідомлення важливості додержуватися законів тощо.

Коли педагогічні працівники можуть послуговуватися недержавною мовою?

У службі зауважили, що відповідно до Закону "Про повну загальну середню освіту", вчителі зобов’язані в освітньому процесі використовувати українську.

Іншими мовами може відбуватися спілкування між педагогом та учнями лише в тих класах (групах), які спеціально створені для навчання мовою національної меншими або корінного народу.

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"Тому жодним нормативно-правовим актом не встановлено обов’язок педагогічних працівників, які не викладають у класах національних меншин чи корінних народів, розуміти, розмовляти та використовувати ці мови в освітньому процесі.

Державна мова має використовуватися в межах освітнього процесу, в спілкуванні вчителів, викладачів, іншого персоналу закладів освіти – як зі здобувачами освіти (вихованцями), так і між собою", – наголошують в освітнього омбудсмена.

Там додали, що схожі скарги мають подавати батьки дітей, чиї права могли бути порушеними, оскільки громадські організації не є учасниками освітнього процесу. В службі вважають, що через це подальший розгляд і реакція на отримане звернення щодо Олени Федченкової "неможливі".

Нагадаємо, на початку жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, за яким учнів можуть зобов’язати говорити українською на всій території школи не тільки під час уроків.