У школах можуть заборонити російську мову на перервах: чи передбачені покарання для учнів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12086, який передбачає заборону на спілкуватися російською мовою учням і педагогам у час поза заняттями.

Документ не передбачає будь-яких покарань, зокрема штрафів, для школярів, які порушуватимуть правила, розповідає народна депутатка Наталія Піпа.

Натомість керівники навчальних закладів і педагоги проводитимуть з ними бесіди і роз'яснення, які заохочуватимуть дітей сприяти формуванню українськомовного середовища.

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Більш конкретні форми роботи, які допомагатимуть досягнути мети проєкту, будуть прописані в підзаконних актах, якщо законопроєкт приймуть, каже Наталія Піпа.

Нардепка наголошує, що обов’язок розмовляти українською вже закріплений за учителями відповідно до законів "Про освіту" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Педагоги мають спілкуватися українською не тільки під час уроків, а загалом протягом перебування на території школи. Це пояснюють тим, що освітній процес не триває лише в межах занять.

За порушення цього правила для українських педагогів передбачена відповідальність – за його дотриманням слідкує Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, який може складати і вносити постанови про адміністративні штрафи.

"Законопроєкт №12086 не запроваджує додаткових санкцій для вчителів, а лише уточнює вже чинні правила.

Основна мета законопроєкту – уточнити, що перерва і інші активності на території закладу освіти – це теж освітній процес. Однак він не має на меті карати учнів і батьків", – пояснює Наталія Піпа.

Народна обраниця наголошує на тому, що метою ініціативи є формування сприятливого україномовного середовища через діалог і підтримку. Тому жодних "мовних поліцейських" чи покарань для дітей не впроваджуватимуть.

Нагадаємо, в Івано-Франківську запустили громадську ініціативу створення мовної інспекції, в межах якої планують популяризувати українську та слідкувати за дотриманням законів.