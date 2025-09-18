На Вінниччині 45-річного чоловіка підозрюють у неодноразовому зґвалтуванні 10-річної дитини
Поліція Вінниччини затримала 45-річного жителя Вінницького району, якого підозрюють у неодноразовому згвалтуванні 10-річної дитини. Нині його тримають під вартою без можливості внесення застави.
Про це повідомляє поліція Вінницької області та Вінницька обласна прокуратура.
З повідомленням про згвалтування 10-річної дитини 16 вересня до поліції звернувся її батько. Правоохоронці відразу затримали чоловіка та провели з ним необхідні слідчі дії.
У прокуратурі зазначають, що 45-річний підозрюваний вчиняв злочин, використовуючи вразливий стан малолітньої дитини та довірливе ставлення до себе.
Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частинами 4 та 6 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, вчинене повторно). За це чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Деталей справи правоохоронці не розголошують.
