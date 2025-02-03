"Найгучніша справа про педофілію": у Франції хірурга судять за зґвалтування 299 дітей за 25 років

У Франції 73-річного колишнього хірурга судитимуть за зґвалтування 299 дітей, більшість із яких перебували під наркозом під час насильства.

За даними слідства, підозрюваний Жоель Ле Скуарнек ґвалтував маленьких пацієнтів з 1989 по 2014 рік.

Видання BBC назвало цю справу "найбільшим в історії Франції судовим процесом" про педофілію та жорстоке поводження з дітьми.

"УП. Життя" зібрала деталі резонансної справи на основі матеріалів BBC, Le Monde та Le Parisien.

Батько трьох дітей і "любитель опери", який ґвалтував пацієнтів протягом 25 років

Жоель Ле Скуарнек працював абдомінальним хірургом, був батьком трьох дітей, любив оперу та книги, і вів нібито звичайне життя.

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Однак у 2017 році Жоель потрапив за ґрати. 6-річна сусідська дівчинка повідомила батькам, що чоловік показував їй свої геніталії, а потім – зґвалтував.

Після арешту поліція обшукала будинок Ле Скуарнека – і знахідки їх приголомшили. У будинку лікаря були секс-ляльки розміром з дітей, понад 300 тисяч зображень насильства над дітьми й тисячі сторінок щоденників, у яких Жоель описував усі злочини, скоєні протягом 25 років.

Жоель Ле Скуарнек вів лікарську практику з 1980-х Фото: tf1info

Виявилося, що сексуального насильства з боку Жоеля зазнали сотні маленьких пацієнтів і дві його племінниці, що він детально описав у щоденнику.

Деякі з колишніх пацієнтів Жоеля самі не пам'ятали насильства (оскільки були під наркозом), але поліція знайшла їхні імена у щоденнику ґвалтівника і зв'язалася з ним.

Також дехто з потерпілих пригадував, як хірург торкався їх під виглядом медичних оглядів – іноді навіть у присутності батьків чи лікарів.

Окрім зґвалтування і сексуального насильства, лікар також займався ексгібіціонізмом, тобто показував геніталії неповнолітнім.

За даними сторони обвинувачення, члени сім'ї Ле Скуарнека знали про його педофілію, але не зупинили його.

Кілька членів сім'ї казали, що знали про "тривожні" нахили Жоеля з середини 1980-х років. Проте його колишня дружина заперечувала, що чула про це, аж до його першого арешту.

"Кругова порука" сім'ї дозволяла йому продовжувати зловживання протягом десятиліть", – сказав BBC один з адвокатів, який брав участь у цій справі.

Цікаво, що у 2005 році Ле Скуарнек вже отримував умовний термін за зберігання дитячої порнографії. Але той "вирок" не завадив йому займатися медичною практикою ще протягом 9 років.

У жовтні 2020 року прокурор міста Лоріан Стефан Келленбергер оголосив обвинувальний акт проти Жоеля Ле Скуарнека за кількома пунктами, серед яких "зґвалтування і сексуальне насильство над неповнолітніми віком до 15 років".

За різними оцінками, кількість потерпілих становила від 312 до 323 осіб, але грудні 2022 року Апеляційний суд Ренна визнав, що термін давності деяких злочинів минув.

У 2024 році прокурор Лоріана заявив, що справу хірурга-ґвалтівника перекваліфікували на "зґвалтування і сексуальне насильство за обтяжуючих обставин".

Слідчий встановив 300 випадків насильства, скоєних проти 299 потерпілих, більшість з яких були неповнолітніми, в період між 1989 і 2014 роками.

Жоель Ле Скуарнек визнав частину звинувачень, хоча деякі досі заперечує. Цього місяця він постане перед судом у Ванні на північному заході Франції.

Кривднику загрожує покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.