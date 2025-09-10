На Вінниччині знайшли мертвими двох підлітків: на них були сліди ножових поранень

У Шаргороді на Вінниччині знайшли мертвими двох учнів 10 та 11 класів місцевої школи. Правоохоронці затримали ймовірного вбивцю.

Місцевий житель знайшов тіла підлітків зі слідами ножових поранень зранку 10 вересня поблизу однієї з лікарень Шаргорода, повідомили міський голова Володимир Барецький та поліція Вінниччини.

Правоохоронці з’ясували, що загиблі були старшокласниками, які навчалися в закладі освіти місцевої територіальної громади. Поліціянти затримали чоловіка, який може бути причетним до смерті підлітків.

За фактом убивства дітей відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу – умисне вбивство.

"На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються усі обставини трагедії", – додали правоохоронці.

РЕКЛАМА:

Раніше у Львові у будівлі приватного будинку знайшли мертвими двох підлітків. Причину їхньої смерті встановлюють спеціалісти.