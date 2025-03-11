"Місто дихало його мріями": на війні загинув волонтер з Авдіївки та військовий Олексій Савкевич

Олексій Савкевич приєднався до Збройних Сил у 2024 році

На фронті загинув волонтер і військовий Олексій Савкевич. Після початку великої війни чоловік допомагав мешканцям рідної Авдіївки, а в 2024 році приєднався до ЗСУ.

Сумну звістку повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Ця клята війна забирає найкращих. Загинув наш Олексій Савкевич. Відважна, благородна, добра і сильна духом Людина. Авдіївка дихала його мріями, силою його ідей.

Він був світлом, що зігрівало людей повсякчас: культурно розвивав Авдіївку, вивозив містян і їхніх тварин з-під обстрілів, багато волонтерив і підтримував авдіївців, доставляючи гуманітарну допомогу. А згодом пішов захищати країну", – написав Віталій Барабаш.

Олексій Савкевич жив у Авдіївці, організовував там музичні фестивалі та інші культурні події, розповів знайомий Олексія Михайло Мартиненко.

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"Я з ним познайомився в 2019 році, коли приїхав на кілька днів в Авдіївку. Олексій разом із друзями робив там молодіжний музичний простір. Надзвичайно приємна інтелігентна людина. Перекладач, півжиття працював в ДонНУ (в Донецьку до окупації, та в екзилі).

В нього прекрасна любляча родина. А ще Олексій захоплено робив разом із своєю родиною та командою друзів різноманітні проєкти для розвитку місцевої молоді. Простори, заходи, фестивалі, музичні гуртки, всього не перерахуєш", – поділився спогадами Михайло Мартиненко.

Після початку повномасштабного вторгнення Олексій багато волонтерив та допомагав вивозити людей із зони бойових дій. У інтерв’ю виданню The Reporters він зазначав: "Я не можу лишатися осторонь і роблю все, на що маю сили. Намагаюся допомогти усім. Як кажуть, волонтери приходять у складний для країни час. Ось я і прийшов".

У червні 2022 року Олексій розповідав журналістам "Української правди" про те, як живе передмістя Донецька в очікуванні великого наступу росіян. Авдіївка тоді перебувала під обстрілами окупаційних російських військ.

До Збройних Сил Олексій Савкевич приєднався у 2024 році. Служив у 157 окремій механізованій бригаді.

"Він міг працювати ким завгодно, відсиджуючись в офісі у спокійному регіоні України, але не став. А став до лав Збройних Сил. Позивний отримав "Маестро", – розповіла його знайома, жителька Авдіївки Віра Хоменко.

У загиблого Олексія Савкевича залишилися дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на фронті загинув ветеринар та військовий Захар Палій.