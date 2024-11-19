У ліцеї на Волині вчителя підозрюють у розбещенні школярів: поліція почала розслідування

Поліція розпочала розслідування можливого розбещення школярів учителем одного з ліцеїв на Волині. Слідство ініціювали за фактом звернення учня навчального закладу.

Про це повідомили в поліції у Волинській області.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що із соцмереж дізнався, що вчителя одного з ліцеїв на Волині звинувачують у розбещенні учнів.

"Негайно звернувся до правоохоронців та адміністрації ліцею для з’ясування обставин справи та взяв її на особистий контроль", – говорить він.

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Представниця омбудсмена у Волинській області Юлія Спас провела моніторинг у навчальному закладі. Під час перевірки з’ясувалося, що адміністрація ліцею не ініціювала службового розслідування щодо вчителя, якого підозрюють у неправомірних діях.

Замість відсторонення педагога його відправили у відпустку без збереження зарплати до кінця навчального семестру.

Окрім цього, стало відомо, що одна з ймовірних постраждалих учениць зазнавала булінгу від інших школярів. Вона неодноразово зверталася по допомогу до адміністрації ліцею, але реакції не було, а ситуація так і не вирішилася.

Інформацію про випадок можливого розбещення учнів внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці призначили експертизи та проводять допити. До роботи залучили слідчих, ювенальних інспекторів і психологів. Наразі триває з’ясування всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про нові епізоди у справі вчителя фізкультури з Харкова, який розбещував дітей. Інші жертви сексуального насилля звернулись до правоохоронців після розголосу історії 15-річного хлопця.