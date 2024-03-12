Інцидент із булінгом дітей у чернівецькому ліцеї: поліцейська відбулася попередженням

Чи звільнили поліцейську та директорку з Чернівецького ліцею “Інтеграл”

У Чернівцях поліцейська, яку батьки звинуватили в булінгу учнів ліцею "Інтеграл", отримала попередженням.

Як повідомили в Нацполіції Чернівецької області, щодо поліціантки застосували дисциплінарне стягнення через неповну службову відповідність.

“За результатами перевірки, до дисциплінарної відповідальності притягнули вісьмох працівників, серед яких працівники керівної ланки Чернівецького районного управління поліції та ГУНП. Подальша служба поліцейської не буде пов’язана з дітьми”, – зазначив начальник Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Віктор Нечитайло.

Пресслужба чернівецької поліції у коментарі для “УП. Життя” пояснила, що проводити бесіди у школах можуть усі поліціанти, а не лише працівники Ювенальної поліції. Адже, відповідно до закону про Національну поліцію, кожен поліцейський має право здійснювати превентивну діяльність.

Як повідомила в коментарі для "УП. Життя" матір одного з учнів ліцею Олена, на час службового розслідування, яке проводить Департамент освіти, директорку навчального закладу відсторонили від виконання обов'язків.

У відповідь на запит "УП. Життя" в Офісі освітнього омбудсмена зазначили, що ознайомилися з аудіозаписом, який містить можливі ознаки цькування дітей зі сторони поліцейської та директорки.

"На жаль, під час цього інциденту, педагогічні працівники не зупинили цькування дітей. Учні не були від нього захищені, що є неприпустимим. Це порушує статтю 53 Закону України "Про освіту", – зазначили в освітнього омбудсмена.

Служба освітнього омбудсмена направила запити до керівництва Чернівецької гімназії №5 "Інтеграл", Управління освіти Чернівецької міської ради та Управління ювенальної превенції Національної поліції України щодо отримання результатів службового розслідування стосовно неправомірних дій поліціянтки.

Окрім того, представники Служби освітнього омбудсмена направили лист до Державної служби якості освіти України з проханням позапланово перевірити цей заклад освіти на дотримання освітнього законодавства.

Нагадаємо, 6 березня у соцмережах з'явився аудіозапис "виховної" розмови поліціантки в ліцеї №5 "Інтеграл", на якому чути, як жінка принижує дітей. Батьки звернулись до поліції та вимагали звільнення директорки навчального закладу.