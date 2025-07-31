Прикраса давньоруської модниці: на Волині знайшли намисто княжої доби

Намисто складається з 289 намистин, з яких одна блакитна, а решта - жовті

Під час археологічних досліджень у місті Володимир на Волині знайшли скляне намисто княжої доби.

Про це повідомив директор адміністрації державного історико-культурного заповідника у Луцьку Віктор Баюк.

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Прикрасу виявили в одному з об’єктів у межах Окольного міста ХІІ-ХІІІ століть. Воно доволі добре збереглося.

У такому вигляді прикрасу знайшли під час розкопок Віктор Баюк

"Комплекс складається із 288 округлих намистинок жовто-бурштинового та 1 ніжно-блакитного кольору діаметрами 0,4-0,6 сантиметра із округлими наскрізними отворами для нанизування.

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Всього знайдено комплектно нитку у 289 намистинок загальною довжиною 120 сантиметрів та загальною вагою у 103 грами", – розповів Віктор Баюк.

Прикрасу планують дослідити науковці. Після цього її планують передати до Володимирського історичного музею для експонування.

Скляне намисто передадуть на виставку в місцевий музей Віктор Баюк

Нагадаємо, Володимир у ХІІ-ХІІІ століттях був столицею Галицько-Волинського князівства, яке у той час було потужним торгівельним центром.

До сьогодні від княжої доби збереглися земляні вали городища, а також собор Успіння, збудований князем Мстиславом Ізяславичем у ХІІ столітті.

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