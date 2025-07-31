Прикраса давньоруської модниці: на Волині знайшли намисто княжої доби
Під час археологічних досліджень у місті Володимир на Волині знайшли скляне намисто княжої доби.
Про це повідомив директор адміністрації державного історико-культурного заповідника у Луцьку Віктор Баюк.
Прикрасу виявили в одному з об’єктів у межах Окольного міста ХІІ-ХІІІ століть. Воно доволі добре збереглося.
"Комплекс складається із 288 округлих намистинок жовто-бурштинового та 1 ніжно-блакитного кольору діаметрами 0,4-0,6 сантиметра із округлими наскрізними отворами для нанизування.
Всього знайдено комплектно нитку у 289 намистинок загальною довжиною 120 сантиметрів та загальною вагою у 103 грами", – розповів Віктор Баюк.
Прикрасу планують дослідити науковці. Після цього її планують передати до Володимирського історичного музею для експонування.
Нагадаємо, Володимир у ХІІ-ХІІІ століттях був столицею Галицько-Волинського князівства, яке у той час було потужним торгівельним центром.
До сьогодні від княжої доби збереглися земляні вали городища, а також собор Успіння, збудований князем Мстиславом Ізяславичем у ХІІ столітті.