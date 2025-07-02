Військовий випадково знайшов зуби мамонта під час облаштування позицій на кордоні з Білоруссю

Знахідку передали на зберігання у Здолбунівський музей

Військовослужбовець з Рівненщини випадково знайшов зуби мамонта, коли облаштовував позиції біля білоруського кордону.

Знахідку передали до музею, повідомили у Рівненській обласній військовій адміністрації.

Доісторичний артефакт виявив військовий Сергій – уродженець Рівненської області. Чоловік брав участь в антитерористичній операції і на момент початку повномасштабного вторгнення чоловік перебував на Сумщині.

Згодом його частину дислокували до білоруського кордону на північ Рівненщини, де тепер він натрапив на знахідку.

Під час облаштування позицій чоловік помітив ділянку ґрунту з незвичним кольором і текстурою. Почавши розчищати землю, виявив структуру, схожу на зуб.

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"Спочатку подумав, що це камінь. Але рельєф і форма свідчили, що це щось набагато давніше", – розповів чоловік.

Про знахідку він повідомив Управління у справах ветеранів Рівненської ОДА. Згодом її передали до Здолбунівського краєзнавчого музею.

За словами директора музею Олександра Чижевського, зуби могли належати мамонту, який мешкав на території Волині понад 12 тисяч років тому.

Олександр Чижевський фотографує артефакт Рівненська обласна військова адміністрація

Знахідку вже взяли на облік. Надалі її внесуть до Електронного державного реєстру національного музейного фонду.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про фігурку Венери, яку польський фермер випадково знайшов біля річки. Дослідники встановили, що скульптурці не менше 6 тисяч років.