На Волині жінці довелося заплатити за безкоштовну операцію: після розголосу гроші повернуть

На Волині лікарі вимагали у пацієнтки гроші за операцію, яка є безкоштовною

У Волинській обласній клінічній лікарні у пацієнтки вимагали гроші за операцію, яка мала бути безоплатною.

Про це повідомила її донька Ганна Чабарай у Facebook.

У коментарі для "УП. Життя" Ганна розповіла, що інцидент трапився у серпні – тоді її мама впала з велосипеда та травмувалася. Жінка потребувала оперативного втручання, тож її скерували до Волинської обласної клінічної лікарні.

"Я знала, що цей медзаклад має укладений договір з Національною службою здоров'я на надання хірургічних послуг.

Я пояснила мамі всю ситуацію і попросила, щоб вона одразу запитала за гроші. Якщо це якісь неофіційні платежі, щоб вона від них відмовлялася", – говорить Ганна.

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За її словами, після операції мамі довелося заплатити 2 тисячі гривень анестезіологу. Ніяких підтверджень чи квитанцій оплати вона не отримала.

Через кілька днів жінку виписали з лікарні. Це зробили у неділю.

"У цей день мама прийшла до кабінету лікаря по виписку. Медик сказав, що вона повинна заплатити 14 400 гривень.

Мама говорила з іншими пацієнтами, які розповіли їй, що приблизно таку суму доведеться сплатити з власної кишені і вона це зробила", – пояснює Ганна Чабарай.

Після цього Ганна подала скаргу в Національну службу здоров’я України. Через тиждень отримала відповідь, що її звернення розглядають. Також у службі підтвердили, що Волинська обласна клінічна лікарня підписала з ними договір, тож операція та анестезія має покриватися державним коштом.

Згодом НСЗУ отримала відповідь від лікарні. Там заперечили висловлені до них претензії, а також заявили: жінку проінформували, що операцію будуть виконувати "із застосуванням одноразових насадок до медичного обладнання, вартість яких не входить до Програми медичних гарантій, на що пацієнтка дала згоду".

Утім Ганна каже, що це брехня, а її маму не попереджали ні про насадки, ні про те, що щось буде платним.

Коли допис жінки набув розголосу у мережі, з нею зв’язався директор лікарні.

"Він пообіцяв розібратися в ситуації того ж дня, як повернеться з відрядження. Також зі мною поговорив фахівець з НСЗУ. Після його дзвінка в лікарню розпочали службове розслідування. Мене запевнили, що винні отримають догани. Тобто порушення таки було", – зауважує Ганна Чабарай.

За її словами, сьогодні матері мають повернути кошти, які вона заплатила у медичному закладі, – їх "привезуть готівкою".

Ганна сподівається, що розголос допоможе уникнути таких ситуацій іншим пацієнтам.

Реакція НСЗУ

У коментарі для "УП. Життя" начальник відділу роботи зі скаргами пацієнтів НСЗУ Тарас Стеценко розповів про скаргу стосовно цього інциденту.

"Перед випискою до пацієнтки звернувся медичний персонал з вимогою "подяки". У неї було три варіанти, як вчинити: відмовитися; у присутності лікарів зателефонувати на гарячу лінію НСЗУ і запитати, чи такі дії медиків є правомірними, їй відповіли б "ні" і все закінчилося б; заплатити.

Жінка обрала останній, сплатила кошти і лише потім повідомила про це свою доньку", – каже Тарас Стеценко.

Стеценко звернувся до Волинської обласної клінічної лікарні з вимогою прокоментувати ситуацію.

"У медзакладі відповіли, що 25 серпня пацієнтку проінформували про загальну вартість медичних послуг, а оскільки це був вихідний, то рахунок сформовано 26 серпня. Утім, за словами доньки пацієнтки, доказів передачі коштів немає", – розповідає начальник відділу роботи зі скаргами пацієнтів НСЗУ.

За словами Стеценка, коли він отримав відповідь від лікарні, то її надіслали доньці потерпілої.

"Якщо пацієнт не погоджується з баченням лікарні, то ми передаємо справу в правоохоронні органи. Але ми не отримали відповідь від пацієнтки. Для подальших дій нам потрібна реакція. У цьому випадку її відсутність прирівнюється до мовчазної згоди.

Якщо ми отримали б заперечення, то перенаправили б його до правоохоронців. НСЗУ не має повноважень проводити розслідування", – зауважує Тарас Стеценко.

Наразі усім причетним лікарям винесли догани, а пацієнтці повернуть кошти ті медики, які їх взяли, стверджує начальник відділу роботи зі скаргами пацієнтів НСЗУ Тарас Стеценко.

Фахівець наголошує, якщо пацієнт чи його рідні зіштовхуться з такою ситуацією, то варто звертатися до НСЗУ у момент вимагання грошей. Зробити це можна, зателефонувавши на "гарячу лінію" за номером 16-77.

Натомість коли кошти вже передані, а підтвердження немає, то повернути їх складніше.

Також можна подати скаргу письмово – її розглядають протягом 30 робочих днів. Зробити це можна кількома способами:

заповнити форму на сайті НСЗУ в розділі "Громадянам";

надіслати офіційний лист на електронну пошту [email protected] або на адресу: проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073;

написати звернення під час особистого прийому громадян за тією ж адресою.

Нагадаємо, з 2018 року в Україні діє Програма медичних гарантій, яка покриває всі види медичної допомоги, зокрема й хірургічні втручання. Перелік лікарень, які уклали договори з НСЗУ можна переглянути за посиланням.