На Ямайці акула відгризла підлітку голову й руку: за 275 років біля острова таких нападів було лише три

На Ямайці під час підводного полювання акула відгризла підлітку голову й руку

На Ямайці акула відгризла голову й руку підлітку, який займався підводним полюванням.

Такі напади біля узбережжя острова надзвичайно рідкісні. З 1749 року їх зафіксували лише три – до цього випадку, повідомляє The Telegraph.

Жертвою став 16-річний Джахамарі Рід. Рано вранці у понеділок старшокласник пішов на підводне полювання неподалік від свого будинку в Трелоні.

Коли він не повернувся додому, розпочалися пошуки. Наступного дня група дайверів знайшла тіло Джахамарі. Він був без голови та лівої руки.

Загиблий Джахамарі Рід разом із батьком The Telegraph

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Мати підлітка розповіла, що її син змалку ходив до моря та займався рибальством. Водночас батько зазначив, що намагався відмовити Джахамарі від захоплення підводним полюванням.

"Я не можу повірити, що він пішов у море сам... і ось такий результат. Сумно це усвідомлювати", – сказав він.

За словами рибалки Крістофера Рейнольдса, дайвери, які знайшли тіло підлітка, бачили неподалік велику тигрову акулу.

"Всі рибалки пішли туди та, коли вони пірнали, щоб підняти його, то побачили велику акулу. Вони стріляли в неї, але не влучили", – розповів він.

Рейнольдс додав, що місцеві мають намір знайти цю акулу, вбити її та дістати відтяту голову.

Як розповів Фріц Крісті, голова місцевої асоціації рибалок, це перший випадок в новітній історії, коли акула вбила людину у місцевих водах.

Він припустив, що акула могла потрапити у Фалмутську затоку, слідуючи за круїзним лайнером, а потім просто залишитися в цьому районі.

Напади акул на Ямайці неймовірно рідкісні. За даними Міжнародного реєстру нападів акул, з 1749 року біля узбережжя цього карибського острова зафіксували лише три таких випадки.

Нагадаємо, на Багамах на 44-річну жінку під час медового місяця напала акула. Травми виявилися несумісними із життям.