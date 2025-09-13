На Закарпатті чоловік із ножем увірвався в дім 77-річної жінки і намагався її зґвалтувати
На Закарпатті затримали 39-річного чоловіка, який проник у будинок 77-річної жінки та намагався її зґвалтувати.
Злочин трапився 11 вересня у Виноградові, розповіли в Головному управлінні Національної поліції області.
Там повідомили, що потерпіла самостійно звернулася до правоохоронців і заявила про напад. Розслідування встановило, що близько 16-ї години в будинок жінки проник невідомий їй чоловік.
Зловмисник із ножем кинувся на господиню та із застосуванням фізичного та психологічного насильства намагався її зґвалтувати.
"Жінці вдалося вирватися та втекти від невідомого, а сам чоловік одразу ж залишив місце події", – додали в поліції.
На місці правоохоронці знайшли кухонний ніж, яким чоловік погрожував старенькій. Знаряддя вилучили. Під час подальшої перевірки поліціянти встановили особу нападника – ним виявився 39-річний місцевий мешканець.
Чоловіка затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом нападу на жінку відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 152 Кримінального кодексу – замах на зґвалтування.
Також поліціянти розслідують погрозу вбивством та незаконне проникнення до житла із застосуванням насильства чи погрозою – частина 1 стаття 129 та частина 1 статті 162 ККУ.
