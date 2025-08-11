У Херсоні затримали 19-річного юнака, який побив і зґвалтував 71-річну жінку: постраждала у лікарні

У жінки діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму та численні забої

У Херсоні поліція затримала 19-річного юнака, який вночі побив і зґвалтував 71-річну жінку.

Постраждала перебуває у лікарні з численними травмами, повідомили у поліції Херсонщини та обласній прокуратурі.

Злочин юнак вчинив вночі 10-го серпня у Дніпровському районі Херсона.

До поліції зателефонувала місцева жителька та повідомила, що її сусідку зґвалтували.

"Поліцейські встановили, що раніше судимий за майнові злочини 18-річний зловмисник розбив вікно в будинку 71-річної сусідки, проник всередину приміщення, завдав господарці тілесних ушкоджень і зґвалтував її", – розповідають у поліції.

У прокуратурі додають: підозрюваний знав, що жінка мешкала одна, оскільки раніше вона втратила чоловіка внаслідок атаки російського дрона.

Постраждалу госпіталізували зі струсом мозку, закритою черепно-мозковою травмою, забоями тіла.

Зловмисника затримали та відправили у СІЗО. Йому вручили підозру за статтею про зґвалтування (частина 1 статті 152 Кримінального кодексу України).

Незабаром суд обере юнаку запобіжний захід. Прокурори клопотатимуть про тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає від трьох до п’яти років ув’язнення.

