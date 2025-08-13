У Києві чоловік вмикав російську музику з вікна і крикнув військовому "Слава Росії"

У Києві на Лук’янівці 55-річний чоловік із вікна багатоповерхівки слухав російську музику, вигукував на адресу українських військових "Слава Росії" та показував непристойні жести.

Чоловік також глумився з бійця, який втратив кінцівки на фронті, демонструючи, що у нього ноги є, а в пораненого – немає, коли той зробив йому зауваження.

Про це "УП. Життя" розповіла власниця кавʼярні Monstera Coffee Марічка Жук, яка опублікувала відео інциденту в Instagram.

За її словами, конфлікт стався після того, як вона разом із відвідувачами попросила чоловіка вимкнути російську музику.

На це пʼяний чоловік відреагував нецензурною лайкою.

Жінка каже, що у цьому будинку раніше вже вмикали музику країни-агресора, поліція приїжджала, але мешканці відмовлялися писати заяви.

Цього разу Жук до поліції не зверталася, але правоохоронці приїхали, побачивши публікації про інцидент в соцмережах.

У поліції Києва "УП. Життя" повідомили, що з порушником вже поспілкувалися і його притягнули до відповідальності.

Дільничні офіцери Шевченківського управління поліції склали адміністративні матеріали за двома статтями:

ст. 173 КУпАП – дрібне хуліганство;

ст. 178 КУпАП – поява у громадських місцях у п'яному вигляді.

Нагадаємо, раніше у Києві в метро чоловік вдарив по голові дівчину, яка викрикнула "Слава Росії". Її притягнули до відповідальності, а вона відмовилася висувати обвинувачення.