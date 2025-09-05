Хотів напасти на школярів з ножем: на Закарпатті поліція затримала 15-річного підлітка
У Закарпатській області 15-річний підліток хотів напасти на школярів з ножем і вести трансляцію онлайн.
Хлопця затримали, і ніхто не постраждав, повідомила Національна поліція.
Зранку 5 вересня поліція отримала від іноземних колег інформацію про можливу загрозу. У соцмережі з-за кордону з’явився допис із погрозами щодо одного з навчальних закладів на Закарпатті.
Кіберполіція проаналізувала дані, а кримінальна поліція паралельно проводила оперативні дії.
У результаті вдалося встановити автора повідомлення та його місце перебування – це 15-річний підліток із селища Буштино Тячівського району.
До школи одразу направили посилену охорону. Хлопця затримали саме тоді, коли він намагався зайти на територію з холодною зброєю у рюкзаку.
На місце прибула мама підлітка. Слідчі кваліфікують його дії як підготовку до вчинення теракту та незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 14, ч.1 ст. 258 та ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України).