Мати писала доньці заклики до суїциду: як підлітки зі США 1,5 року потерпали від онлайн-терору

У США закохані школярі Лорін Лікарі та Оуен Маккенні півтора року потерпали від цькування в інтернеті з боку анонімного абонента.

Спочатку переслідувач переконував пару розійтися, а потім дійшов до погроз розправою, повідомлень сексуального характеру і закликів до самогубства.

Коли слідчі нарешті вийшли на сталкера, правда шокувала всіх.

Кривдницею виявилася мати самої дівчинки, яка активно брала участь у розслідуванні та "підтримувала" свою доньку.

Netflix екранізував цю історію в документальному фільмі Unknown Number: The High School Catfish ("Невідомий номер: Шкільний кетфішинг"), а ми переповімо найважливіше на основі матеріалів Time, Today та The Independent.

Мама "захопилася". Історія одного кіберцькування

Лорін і Овен у 2020 році

Усе почалось у 2020 році в Мічигані. 13-річна Лорін та її хлопець Оуен навчались у 8 класі, професійно займалися спортом та будували свої перші в житті романтичні стосунки. Аж раптом – почали отримувати дивні повідомлення.

Невідомий абонент писав Лорін щось на кшталт: "Оуен хоче з тобою розійтися". Аноніма прийняли за якусь заздрісну однокласницю і заблокували.

Протягом наступного року школярів не турбували, але у 2021 році кібербулінг відновився. Анонім почав тероризувати школярів з різних номерів, як би ті їх не блокували.

Кожного дня Лорін отримувала десятки СМС на кшталт: "Ти потворна, Оуен тебе ненавидить".

Батьки школярів намагалися самостійно з’ясувати, хто стоїть за цькуванням, але це не дало результату. До справи долучилася місцева поліція.

Лорін Лікарі з батьками Netflix

Ідеальне життя "золотої парочки" стало кошмаром, і вони розійшлися. Та після розриву сталкінг не припинився – повідомлення навпаки стали жорстокішими. Оуен навіть не міг будувати нові стосунки: анонім почав писати матері дівчинки, з якою він познайомився в іншому місті.

З повідомлень стало зрозуміло, що аноніму відомі деталі з життя підлітків, які може знати лише найближче коло родини.

Тим часом у класі виник конфлікт між батьками: сім’я хлопця підозрювала у сталкінгу дівчинку Хлою, яка раніше була закохана в Оуена і конфліктувала з Лорін.

Коли розслідування місцевих правоохоронців зайшло в глухий кут, справу передали ФБР. Після кількох місяців слідчі нарешті отримали дані телефонних компаній та ІР-адреси, з яких надходили повідомлення.

Тоді сплило несподіване відкриття: жахливі повідомлення писала мати постраждалої дівчинки – Кендра Лікарі.

Жінка використовувала різні номери й VPN, щоб приховати свою геолокацію. Вона брехала чоловікові, що працює на двох роботах, з яких її насправді звільнили, та цілими днями написувала доньці.

Кендра зізналася, що "захопилася" Netflix

Спершу Кендра Лікарі намагалася перекласти провину на самих підлітків, але згодом зізналася у скоєному. Жінка стверджувала, що перші повідомлення писала не вона, але потім вирішила вдати сталкера. Зі слів жінки, вона хотіла вивідати інформацію у підлітків, але потім "захопилася".

Мати півтора року писала власній дитині принизливі та жорстокі повідомлення на кшталт: "У тебе немає друзів", "Оуен тебе не кохає, він тебе ненавидить", "Ти нікчема", "У тебе анорексична плоска д*па і груди", "Оуен хоче, щоб йому робили м***т", "Вбий себе", "Йому буде краще, якщо ти помреш" тощо.

Справу не передавали присяжним, однак слідчі зібрали 349 сторінок доказів. У грудні 2022 року жінці висунули обвинувачення у двох випадках переслідування неповнолітніх, а у квітні 2023-го її засудили до 19 місяців ув’язнення.

"Я не можу уявити, щоб мати говорила такі жахливі речі власній доньці", – сказав суддя Марк Дуті у квітні 2023 року.

Суд заборонив Кендрі бачитися з донькою Netflix

Кендра вийшла з тюрми 8 серпня 2024 року, і тоді їй було заборонено контактувати з донькою.

Проте Лорін розповіла журналістам, що хоче налагодити стосунки, бо без мами їй "бракує частини себе".

Мотиви Лікарі залишаються незрозумілими. Прокурор Девід Барбері припустив, що вона хотіла зробити доньку залежною від себе: "Це можна назвати своєрідним кіберсиндромом Мюнхгаузена".

Водночас мати потерпілого хлопця вважає, що Кендра могла бути закохана у доньчиного хлопця, тому намагалася їх розлучити.

І сім’я Лорін, і поліціянти впевнені, що Кендра, а не хтось ще, надсилала всі моторошні повідомлення від самого початку.

Документальний фільм "Unknown Number: The High School Catfish", який детальніше розповідає про справу Кендри, вийшов на Netflix 29 серпня.