Поліцію Житомирщини звинуватили у бездіяльності щодо батька, який б'є дітей: що відомо про ситуацію

Днями у соцмережах з'явилася інформація про те, що на Житомирщині батько чинить фізичне насильство щодо своїх дітей, а поліція не притягує його до відповідальності за такі дії.

У поліції області повідомили, що чоловік вже отримав вирок за побиття одного зі своїх синів. Наразі ж правоохоронці перевірили умови проживання і стан дітей.

Про сімейне насильство в родині в соцмережі розповіла блогерка Олена Мандзюк. Вона зазначила, що в селі Забілоччя на Житомирщині батько "до півсмерті забиває" власних дітей.

"Дітей катують, вони голодні, самі, сьогодні, один із них – п'ятирічний річний хлопчик – тікав від тата і вибіг на дорогу, де його ледь не збила машина. Мама та тато постійно зловживають алкоголем!" – написала Мандзюк.

Також блогерка опублікувала світлини дітей, на одній із яких видно численні подряпини та садна на тілі хлопчика. Крім того, Олена поділилася розповіддю водія, під колеса машини якого мало не втрапив один із синів.

За його словами, хлопчик розповів, що його регулярно б’є батько. Чоловік звернувся до поліціянтів, які нібито сказали, що знають про ситуацію в родині.

"В особистій розмові [поліціянт] розказав, що це дев’ятий чи десятий виклик на батька через домашнє насильство – він то матір, то дітей б’є. Про цю родину всі знають, але дітей вилучати не хочуть. Чому? Бо кажуть, що немає місця [...]

Ми дочекаємося, поки його (хлопчика – ред.) заб’є батько, чи його хтось зіб’є [на автівці] дорогою, чи він загубиться десь? " – сказав водій автівки.

Що про ситуацію в родині кажуть правоохоронці?

Згодом на допис відреагували у Головному управлінні Національної поліції Житомирщини. Там підтвердили, що отримували звернення про знайдення дитини на дорозі.

Згодом разом із працівниками служби у справах дітей поліціянти перевірили умови проживання в сім’ї – там виховують трьох хлопчиків віком п’яти, дев’яти та десяти років.

"Дітей доставили до лікарні для огляду. За результатами медики не встановили ознак тілесних ушкоджень чи інших загроз для здоров’я дітей. Хлопчиків залишили під тимчасовим наглядом лікарів", – додали в поліції.

Правоохоронці кажуть, що фото дітей зі слідами насильства, які поширили в соцмережах, насправді зроблені кілька місяців тому. Ще у червні 2025 року у поліції провели розслідування щодо побиття батьком його дев’ятирічного сина.

У коментарі для "УП. Життя" речниця Національної поліції Юлія Гірдвіліс повідомила, що у справі за статтею 126-1 (домашнє насильство) чоловіка визнали винним. Наприкінці липня суд призначив йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на два роки.

"Також до нього застосовано обмежувальні заходи у вигляді направлення для проходження програми для кривдників строком на два місяці", – додала представниця поліції.

За її словами, наразі діти перебувають у лікарні разом з їхньою мамою. З родиною будуть працювати психологи.

"Нині поліціянти спільно з працівниками соціальних служб визначають подальші дії для захисту прав та інтересів дітей. Рішення про вилучення дітей з сім'ї прийматимуть органи місцевої влади", – пояснили в поліції Житомирщини.

Нагадаємо, на Чернігівщині до шести років за ґратами засудили чоловіка, який упродовж п’яти днів катував дітей своєї співмешканки.