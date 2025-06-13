На Житомирщині у річці Случ загинуло 28 тонн риби: на воді зафіксували невідомі жирові плями

На Житомирщині у річці Случ загинуло 28 тонн риби

На Житомирщині у річці Случ загинуло 28 тонн риби. На поверхні води фахівці зафіксували невідомі жирові плями.

Загальні збитки сягнули 3,4 мільйона гривень, повідомила Державна екологічна інспекція Поліського округу.

Про мор риби на річці Случ інспекторам повідомили громадяни. 9 червня вони вперше виїхали на зазначене місце.

Під час обстеження фахівці підтвердили факт масової загибелі водних біоресурсів на водосховищі Пединківської ГЕС у селі Провалівка.

Всього у річці Случ загинуло 28 тонн риби Державна екологічна інспекція Поліського округу

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Інспектори провели заміри розчиненого кисню у воді на відрізку від ГЕС до межі Житомирської та Хмельницької областей, а також відібрали проби з метою встановлення причини загибелі риби.

Показник розчиненого кисню у воді в межах села Провалівка становив 7,43 мл/дм³ при нормі не менше ніж 4,0 мл/дм³, а на межі областей (за межами села Вигнанка) – 4,0 мл/дм³.

Кількість загиблої риби сягнула 28 тонн. Загальна сума збитків – понад 3,4 мільйона гривень.

Збитки від мору сягнули 3,4 мільйона гривень Державна екологічна інспекція Поліського округу,

Інспекція скерувала лист до Любарської територіальної громади щодо організації збору загиблої риби та її утилізації.

Однак на гарячу лінію надійшло повторне звернення – про погіршення ситуації. 11 червня інспектори повторно обстежили водойму і прилеглу прибережну територію та відібрали проби води.

Цього разу на поверхні води помітили жирові плями невідомого походження, яких раніше не було.

На момент повторного обстеження територіальна громада не вжила жодних заходів для утилізації риби, тому та почала розкладатися та з’явився сморід.

Загиблу рибу вже почали утилізовувати Державна екологічна інспекція Поліського округу,

Наразі Любарська територіальна громада разом із ДСНС все ж почали вилучати загиблу рибу з метою утилізації.

12 червня за фактом масової загибелі водних біоресурсів відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 242 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Ужгороді забудовник засипав Чорні озера будівельним сміттям. Держекоінспекція нарахувала понад 270 тисяч гривень збитків за завдану довкіллю шкоду,