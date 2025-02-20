В Ужгороді забудовник засипав Чорні озера сміттям: це завдало місту збитків на понад 270 тисяч грн

В Ужгороді забудовник засипав Чорні озера будівельним сміттям.

Держекоінспекція нарахувала понад 270 тисяч гривень збитків за завдану довкіллю шкоду, повідомили на Facebook-сторінці ДЕІ в Закарпатській області.

"Інспекція обстежила місце заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу на підставі електронного звернення, яке надійшло через застосунок "Екозагроза". Огляд проводився в районі вулиці Єнківська, де розташований водний об’єкт", – йдеться у дописі.

На місці ДЕІ зафіксувала факт псування земель та порушення режиму, нормативів і правил їхнього використання.

Забудовники порушили одразу декілька норм законодавства:

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статті 61, 168, 211 Земельного кодексу України;

статтю 89 Водного кодексу України;

статтю 53 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

статтю 68 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища";

постанову Кабміну №486 про ведення господарської діяльності у водоохоронних зонах.

Матеріали перевірки направлять до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

Нагадаємо, про забруднення Чорних озер раніше повідомив начальник містобудування та архітектури Ужгородської міськради Олег Боршовський у коментарі "Укрінформу". За його словами, навколо цього озера місто запланувало рекреаційну зону.

"Місто мало взяти на свій баланс цю територію, зробити паспорт цього об’єкту – озера – та зробити там рекреаційну зону", – сказав Боршовський.

Муніципальна варта має з’ясувати, хто і звідки привіз сміття, викинуте в озеро. Також міськрада звернеться до поліції та прокуратури.

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Нагадаємо, раніше у Держекоінспекції підрахували, скільки риби загинуло на Сумщині та Чернігівщині через забруднення Сейму та Десни.