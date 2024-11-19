Вчені вперше дослідили камені зі зворотного боку Місяця: ймовірно, там були вулкани

Вчені виявили на зворотному боці Місяця вулкани, що діяли мільярди років тому

Науковці вперше отримали доступ до зразків ґрунту, доставлених зі зворотного боку Місяця. Аналіз цих матеріалів підтвердив, що поверхня супутника переживала інтенсивну вулканічну активність протягом мільярдів років: від найдавніших лавових вивержень 4,2 мільярда років тому до порівняно "молодих" 2,8 мільярда років тому.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в наукових журналах Science та Nature.

Ці результати є першими науковими аналізами зразків, зібраних китайською місією Chang’e-6. У червні капсула місії повернула на Землю майже два кілограми місячного ґрунту.

Що вдалося дізнатися

Chang’e-6 стала другою місією Китаю, яка успішно приземлилася на зворотному боці Місяця. Перша місія Chang’e-4 здійснила посадку на Місяць у 2019 році.

Обидві місії працювали в Басейні Південний полюс-Ейткен – одному з найдавніших і найбільших кратерів Місяця, що утворився внаслідок метеоритного удару близько 4 мільярдів років тому.

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Аналіз зразків місячного ґрунту показав, що тонкий пил, розмір якого варіюється від одного до кількох сотень мікрометрів, складається із суміші частинок різних геологічних епох.

"Постійні удари мікрометеоритів та високоеенергетичних сонячних частинок руйнують скелі, перетворюючи їх у пил, який розноситься по поверхні без атмосфери", – пояснює петролог із Академії наук Китаю І-Ган Сюй.

Дослідники виявили, що деякі пилові зерна утворилися з лави, яка вивергалася на поверхню близько 2,83 мільярда років тому. Інша група знайшла схожі результати, проте також виявила частинки лави, вік яких сягає 4,2 мільярда років.

Ці дані підтверджують, що Місяць зазнавав активної вулканічної діяльності протягом мільярдів років, перш ніж стати майже нерухомим середовищем, яким ми його бачимо сьогодні.

Зворотний бік Місяця неможливо побачити із Землі – його видно лише з космосу. Спостереження за ним із Землі унеможливлює явище приливної синхронізації, коли Місяць обертається навколо своєї осі за той самий час, що й навколо Землі.

Нагадаємо, місія направлення пристрою на Місяць – шоста в програмі вивчення супутника.

За останнє десятиліття Китай вклав величезні ресурси в свою космічну програму, зосередившись на низці амбітних починань, щоб скоротити розрив із двома космічними державами – США та Росією.

Пекін досяг кількох помітних досягнень, зокрема побудував космічну станцію під назвою Tiangong, або "небесний палац". Також країна успішно висадила роботизовані марсоходи на Марсі.