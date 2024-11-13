Останній супермісяць року: коли і де спостерігати за "Бобровим місяцем"

15 листопада у світі можна буде спостерігати четвертий і останній Супермісяць 2024 року, який о 23:28 за київським часом досягне піка яскравості. Найкращий час для його споглядання – під час сходу Місяця в ранніх сутінках.

Про це пише Live Science.

Листопадовий повний місяць традиційно називають "Бобровим Місяцем", оскільки в цей час бобри зазвичай будують свої зимові дамби.

Також він відомий під назвами "Місяць морозу" та "Сніговий Місяць" через наближення зими та характерні для цього періоду зниження температури.

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"Бобровий Місяць" завершує серію із чотирьох супермісяців 2024 року. Перед ним були "Стерлядевий Місяць" у серпні, "Урожайний Місяць" у вересні та "Мисливський Місяць" у жовтні.

Супермісяць виникає через еліптичну орбіту Місяця, завдяки якій він наближається до Землі до точки перигею. Якщо повний місяць опиняється на відстані 90% або менше від перигею, він вважається Супермісяцем.

Також у ніч на 15 листопада зліва від Місяця можна буде помітити скупчення Плеяд, також відоме як "Сім Сестер". 16 листопада Плеяди опиняться у правій верхній частині над Місяцем.

Щоб побачити "Бобровий Місяць", не потрібно додаткових оптичних пристроїв. Проте бінокль чи аматорський телескоп під час сходу місяця допоможуть розгледіти деталі на його поверхні, які не видно неозброєним оком.

Раніше ми розповідали, що 17 жовтня у небі сходив супермісяць – "Місяць мисливця".