Вчені зʼясували вік найбільшого кратера на Місяці: він значно старший, ніж ми думали

Місяць буквально всіяний кратерами від ударів астероїдів та комет, які протягом мільярдів років бомбардували його поверхню.

Найбільший і найстаріший кратер на Місяці – це басейн Південний полюс – Ейткен (SPA), що простягається майже на 2 тисячі кілометрів. Учені встановили, що цей гігантський слід на поверхні Місяця набагато старший, ніж ми вважали раніше.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature Astronomy, пише Space.

Команда дослідників з Університету Манчестера визначила вік басейну, аналізуючи місячний метеорит Northwest Africa 2995, знайдений в Алжирі у 2005 році. Вчені з’ясували, що кратер SPA утворився після зіткнення з ним приблизно 4,32–4,33 мільярда років тому.

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У метеориті містилися уран і свинець, які й були датовані вказаним періодом. Запропонований вік басейну виявився на 120 мільйонів років старшим, ніж вважалося раніше.

Протягом кількох десятиліть серед науковців існувала загальна згода, що найінтенсивніший період бомбардувань ударами тривав між 4,2 і 3,8 мільярда років тому — у перші пів мільярда років історії Місяця. Однак нові дані про вік басейну Південний полюс – Ейткен свідчать, що потужні зіткнення могли тривати значно довше і розпочалися раніше, ніж вважалося.

Це відкриття може допомогти краще зрозуміти і ранню історію Землі:

"Оскільки Земля і Місяць зазнавали подібних космічних бомбардувань, а геологічні записи нашої планети збереглися фрагментарно, вивчення місячних кратерів допоможе нам реконструювати події, що відбувалися на Землі мільярди років тому", – пояснює старший викладач з Університету Манчестера Ромен Тартез.

Хоча дослідження метеорита Northwest Africa 2995 розкрило важливі дані про вік кратера, науковцям ще потрібно підтвердити їх за допомогою нових зразків, які планують зібрати з цього кратера під час майбутніх місій на Місяць.

Раніше ми розповідали, що дослідники виявили у зразках порід найстарішого кратера Місяця докази того, що раніше на його поверхні існував океан розпаленої магми. Це підтверджує ідею про те, що супутник утворився внаслідок зіткнення Землі з іншим об’єктом.