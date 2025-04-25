Любив футбол та авіацію: спогади про 17-річного Данила, який загинув внаслідок обстрілу Києва

Унаслідок ракетного удару РФ по Києву 24 квітня загинув 17-річний Данило Худя разом із батьками.

Із самого ранку біля завалів чергували друзі Данила. Підлітки сподівалися, що Данила вдасться врятувати, але ввечері рятувальники підтвердили його смерть.

Один із друзів підлітка Іван поділився спогадами про нього у коментарі hromadske.

"Даня був такою людиною, якої я не бачив ніколи. Він був завжди на позитиві, постійно грав з нами у футбол на 185-й школі. Він мені навіть допомагав із роботою, бо працював на Glovo.

Але ми вже нічого з цим не зробимо. Брат залишається в сердечку назавжди. Він завжди з нами…" – сказав Іван.

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17-річний Данило Худя був студентом Київського авіаційного фахового коледжу КАФК

17-річний Данило Худя навчався у Київському авіаційному фаховому коледжі за спеціальністю "Авіаційна та ракетно-космічна техніка".

"Він був найкращим другом. Учора він вигулював мою собаку. А тепер його просто немає. У це важко повірити. Усі плачуть і не можуть усвідомити, що так сталося.

Він був просто хорошою людиною, дуже. І я б хотіла, щоб люди знали про це", – також розповіла його подруга Вікторія.

UNICEF Ukraine UNICEF Ukraine UNICEF Ukraine UNICEF Ukraine

За словами знайомих, батько Данила був військовим: із 2022 року служив танкістом, згодом був поранений і проходив реабілітацію.

Сім’я мешкала у Святошинському районі на першому поверсі будинку, який знищила російська ракета.

Данило та його батьки, Олег і Вікторія, загинули. Вижила молодша сестричка хлопця – зараз вона перебуває в лікарні. Також у Данила залишилася старша сестра.

У Facebook-спільноті Київського авіаційного фахового коледжу опублікували реквізити для фінансової допомоги сестрам Данила.

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Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Святошинському району Києва загинули рідні брат і сестра – 21-річний Нікіта та 19-річна Софія.

Нікіта навчався у Національному транспортному університеті, а Софія була випускницею фахового коледжу Київського національного університету технологій та дизайну.

Вранці 25 квітня пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії завершились. Удар РФ по київському будинку забрав життя 12 людей, ще 87 – були поранені.