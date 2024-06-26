"Мамо! Я вдома": з полону повернувся 22-річний воїн, який переплив затоку, щоб дістатися "Азовсталі"

25 червня з російського полону повернулися 90 українських захисників. Серед них – нацгвардієць з Кривого Рогу Віталій Сенченко, який боронив Маріуполь навесні 2022 року та потрапив у російський полон під час виходу з "Азовсталі".

Повернення військового з полону підтвердила його мати Оксана Латанська, засновниця громадської організації "Сталева Гвардія".

"Мамо! Я вдома, я в Україні! Як довго я мріяла почути ці слова! Сподівалася, вірила, чекала, готувалася. Та все одно вони прозвучали несподівано. Два роки, один місяць і один тиждень ворожої неволі після 86-ти пекельних днів оборони Маріуполя… Їх вкарбовано в нашу пам’ять, їх вирізьблено зазубреним іржавим осколком по живих серцях матері, сестри, бабусі, друзів, знайомих і геть незнайомих, але небайдужих людей", – поділилася Латанська.

26 червня Оксана має зустрітися з сином Віталієм.

"Вже незабаром я обійматиму тебе, мій сину, і дякуватиму Богові, що зберіг, захистив, повернув. А зараз я вдячна усім, хто підтримував і надихав, хто йшов зі мною і за мною, хто стояв пліч-о-пліч на мітингах і акціях, крокував пішою ходою, хто бився разом у запеклих двобоях у високих кабінетах і розповідав світові про подвиг захисників Маріуполя", – додала жінка.

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Віталій Сенченко повернувся з полону Фото:Оксана Латанська/Facebook

Віталій Сенченко перебував на військовій службі у криворізькій бригаді НГУ за контрактом з вересня 2021 року. Початок повномасштабного вторгнення криворізькі нацгвардійці застали під час планової ротації у Маріуполі.

"Чергова планова ротація до Маріуполя для тоді ще 22-річного захисника мала тривати усього три місяці, але завершилася героїчною обороною міста протягом 86 днів та російським полоном.

Ми будували плани на майбутнє, бо що ті три місяці розлуки – дрібниця. Про щось мріяли, на щось сподівалися, будували плани і прокладали подумки маршрути майбутніх подорожей... А потім почалася Велика Війна", – розповіла мати воїна.

Вона згадує, що 24 лютого 2022 року зв’язувалася з сином і він думав, що це розгоряння конфлікту з Росією – локальне.

"У них не було можливості там відстежувати новини, адже вже тривали бої. Але їм здавалося, що це загострення конфлікту на Донбасі. Вони не знали про Гостомель, Чернігів, Сумщину, про спробу прорватися на Київ. Вони не знали до певного моменту, що прилетіло і по Кривому Рогу в перший же день. І для них це стало додатковим шоком, що це не лише в них там, що це скрізь. Але в них справді почалося пекло", – розповіла Латанська.

У квітні 2022 року Віталій переплив морську затоку, аби дістатися до заводу "Азовсталь" і стати на його захист.

"Згадалося, як жила із телефоном в руках, очікуючи на бодай повідомлення, коротесеньке, хоч одним словом: "живий". А потім телефон сина зник. Абонент поза зоною досяжності… Через тиждень невідомості – повідомлення з незнайомого номера, від сина. Я досі молюся за того хлопця, з телефона якого надійшли ці повідомлення, і вірю, що він живий", – писала мати воїна.

Скриншоти/Оксана Латанська Скриншоти/Оксана Латанська

Віталій разом з іншими українськими захисниками потрапив у російський полон під час виходу з "Азовсталі" за наказом командування.

Мати захисника у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії знайшла у дверях його квартири повістку про те, що її сина подали у розшук, як ухилянта.

Повістка про розшук Фото: Оксана Латанська

"Коли божеволієш від необізнаності про долю свого сина, від тривоги і страху за нього – то біль. А коли на дверях синової квартири на другу річницю повномасштабного вторгнення з'являється отакий папірець? І захисник країни, що 24 лютого 2022 року в свої 22 роки прийняв свій перший бій з ордою у Маріуполі, виявляється, перебуває у розшуку як ухилянт, – це що? Вже 22-й місяць ухиляється від військової служби, переховуючись у російському концтаборі..." – відреагувала мати військовослужбовця.

Понад два роки Віталій Сенченко провів у тюрмах РФ після виходу з Маріуполя. Він повернувся додому разом із 17 іншими криворіжцями.

Це вже 53-й обмін військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення РФ. Усього на сьогодні вдалося повернути 3300 українців.

Раніше ми розповідали, що захисниця Маріуполя Мар’яна Мамонова, яка вагітною потрапила у полон і повернулася з неволі 22 вересня 2022 року, заснувала власний благодійний фонд.