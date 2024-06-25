Допоможе жінкам після полону: захисниця Маріуполя Мар’яна Мамонова заснувала свій фонд

Захисниця Маріуполя, яка повернулася з полону на 9 місяці вагітності, заснувала свій фонд

Захисниця Маріуполя Мар’яна Мамонова, яка вагітною потрапила у полон і повернулася з неволі 22 вересня 2022 року, заснувала власний благодійний фонд.

Фонд допомагатиме жінкам, які пережили російський полон, розповіла Мар’яна на своїй сторінці в Instagram.

"Так сталося, що в Маріуполі я дізналася, про свою вагітність та потрапила до російського полону. Моя історія має щасливий кінець, бо до пологів я повернулася додому.

Зараз я відкрила свій фонд, який буде спрямований на допомогу жінкам, які пережили російський полон, продовжу свою справу по бебі-боксах для дружин чинних військових", – написала жінка.

Ще до заснування фонду захисниця передавала пакунки малюка для дітей, чиї мама або тато були/є військовими.

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Подати заявку на отримання babybox можуть жінки з 9 місяця вагітності, або мами малюків до 2 місяців. У бокси Мар’яна складала необхідні речі для перших місяців життя немовляти – одяг, їжу, засоби гігієни.

Мар’яна Мамонова поділилася, що допомога жінкам стала не лише її справою, але й місією.

"Для мене це дуже важливі напрямки, бо я знаю, як важко жінкам, які повернулися з полону, адаптуватися і жити в соціумі. Як важко жінкам, у яких вагітність проходить в страху та тривозі за свого чоловіка та дитину…

Віра, надія, кохання – це те, що тримало мене в ті важкі часи, і я хочу передати цю силу та підтримку іншим. Нехай моя історія стане віддзеркаленням того, що навіть у найтемніших моментах можна знайти світло і надію", – написала військова.

Нагадаємо, Мар’яна Мамонова – військова лікарка, яка служила з 2017 року. Від початку великої війни перебувала у Маріуполі, очолювала медичну службу 501-го окремого батальйону морської піхоти.

Коли дізналася про вагітність – встигла повідомити звістку чоловіку. А 4 квітня потрапила у полон із заводу Ілліча. Окупанти утримували дівчину в Оленівці, а потім перевели у лікарню в Донецьку.

У вересні Мар’яну разом зі ще 214 захисниками Маріуполя обміняли на кума Путіна, Віктора Медведчука. Мар’яна повернулася додому 22 вересня, а вже в ніч на 25 вересня народила дівчинку.