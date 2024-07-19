Закликають припинити критику: академіки НАН підтримали скасування переведення годинників

У Національній академії наук України підтримали закон про скасування переведення годинників на "літній час", який викликав багато критики у мережі.

Академік-секретар відділення загальної біології НАН України Володимир Радченко розповів, чому вважає цю ініціативу правильною та кориснішою для здоров'я українців.

"Хочу наголосити, що вважаю цей Закон таким, який відповідає інтересам України. Критики Закону поділяються на три категорії: тих, хто вважає за необхідне зберегти переведення часу в Україні на літній та зимовий час; тих, хто пропонує – в разі скасування переведення годинників – встановити на території України двочасові пояси; а також тих, хто наголошує на тому, що країна має залишитися на літньому часі.

Тобто фактично опинитись у так званому третьому часовому поясі, за яким живе вся європейська частина Росії. Навіть сам факт таких закликів явно суперечить національним інтересам України", – сказав Радченко.

Науковець пояснив, що майже вся територія Україна повністю розташована у так званому другому часовому поясі (UTC+2) нашої планети, окрім більшої частини Закарпатської області (що у першому поясі) й окремих східних районів Донецької та Луганської областей (у третьому часовому поясі).

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"Не виникає жодних сумнівів щодо того, що наша країна має належати до другого часового поясу. З огляду на це, пропозиції розділити територію України на два часові пояси або залишитися на літньому часі (що фактично означає перехід до третього часового поясу), які лунають у медіа, позбавлені вагомих обґрунтувань", – сказав академік НАН.

У НАН наголосили, що законодавство дозволяє встановлювати час початку робочого дня локально (об’єктово), а також регіонально, зокрема з урахуванням часових і сезонних відмінностей початку та тривалості світлового дня.

"При цьому немає потреби в загальнодержавному переведенні годинників, коли одразу утворюється тимчасовий хаос у розкладах руху громадського транспорту, що замість економічних переваг може призводити до збитків", – вважає Володимир Радченко.

У НАН також нагадують, що дослідження не змогли довести позитивних економічних переваг від переходу на літній та зимовий час, але вже було доведено існування негативних наслідків для здоров’я людей, особливо дітей.

Основними негативними наслідками сезонного переведення часу зі збереженням звичайного початку робочого дня є різке порушення біологічних ритмів людини, депресивні стани, головний біль, уповільнення обміну речовин, яке призводить до збільшення ваги тощо.

Дослідження показують, що у перші дні після переведення годинників різко зростає кількість нещасних випадків і ДТП. Також, за словами Радченка, переведення годинників є шкідливим для сільського господарства (особливо тваринництва), транспорту й низки інших галузей.

Володимир Радченко також спростував міф, що скасування сезонного переведення часу суперечить загальноєвропейським нормам.

Насправді Європарламент ухвалив попереднє рішення про скасування сезонного переведення годинників після публічних консультацій, які тривали з 4 липня до 16 серпня 2018 року.

У НАН кажуть, що тоді від усіх 28 держав-членів надійшло 4,6 мільйона відповідей, і 84% респондентів підтримали скасування переведення годинників. Опісля Європарламент проголосував за скасування літнього часу з 2021 року, але цей процес загальмувався через пандемію COVID-19.

"Після пандемії перед світовою спільнотою зараз постав новий виклик, який відсунув на задній план реалізацію багатьох завдань, – повномасштабна війна, розв’язана РФ проти України...

Отже, закликаю припинити реально нічим не обґрунтовану критику Закону України "Про обчислення часу в Україні", – сказав Радченко.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада України ухвалила закон "Про обчислення часу в Україні", який скасовує переведення годинників на літній час. Останньої неділі жовтня українці ще переведуть годинники на зимовий час, але вже з 2025 року на літній час наша країна не переходитиме.

Однак закон викликав дискусії у суспільстві. Деякі противники закону обурилися, що через такі зміни скоротиться світловий день. Академія наук вищої школи навіть закликала Володимира Зеленського накласти на нього вето.