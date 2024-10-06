Найкращий учитель країни: оголосили переможця премії Global Teacher Prize Ukraine

В Україні оголосили переможців щорічної премії для педагогів Global Teacher Prize Ukraine 2024. Першість здобула вчителька початкових класів з івано-франківського Ліцею №7 Леся Павлюк.

Вибір на користь перемоги пані Лесі був однозначним – вона здобула прихильність як експертного журі, так і національного голосування, яке провели на порталі "Дія.Освіта", розповіли організатори.

Леся Павлюк одна з перших педагогів у своїй школі почала працювати з інклюзивним класом ще до реформи НУШ. Також вчителька використовує в роботі з дітьми інноваційні методи, ігрові технології та ментальну арифметику.

Global Teacher Prize Ukraine/Facebook Global Teacher Prize Ukraine/Facebook Global Teacher Prize Ukraine/Facebook Global Teacher Prize Ukraine/Facebook

"Вчителька розробляє методичні посібники, курси і навчає інших педагогів. Поза уроками заохочує учнів до творчих і благодійних заходів, зокрема, на підтримку ЗСУ", – розповіли в громадській організації "Освіторія".

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Леся Павлюк, окрім визнання свого внеску в українську освіту, отримала головний приз премії – мільйон гривень для власного освітнього проєкту. Крім того, вона представить Україну на світовій премії Global Teacher Prize.

"Зараз, як ніколи, ми розуміємо, наскільки важлива наша робота. Зараз, як ніколи, ми відчуваємо підтримку суспільства, влади, батьків. Ми все це робимо заради дітей. Ми, вчителі, робимо те, що буде в майбутньому.

Я щиро вірю в те, що наші учні та учениці в майбутньому зроблять нашу країну Україну такою, про яку мріємо ми, про яку мріють вони" – поділилася емоціями після вручення нагороди переможниця.

У номінації "Дошкілля" перемогу здобула педагогиня Оксана Масовець – вона отримає пів мільйона гривень на реалізацію власної освітньої мрії.

"Пані Оксана працює у дошкільній освіті вже 13 років та вважає свою роботу справжнім покликанням. Вона застосовує сучасні підходи всебічного розвитку своїх вихованців, які орієнтовані на свободу вибору, навчання через гру та власний досвід.

Окрім цього, вихователька підтримує дітей з особливими освітніми потребами та впроваджує ініціативи для їхньої соціалізації", – розповіли організатори.

Вчитель із Дніпра Євген Кравченко отримав першість у категорії "Вибір серцем". Чоловік адаптує традиційне навчання для навчання історії учнів "Школи Супергероїв" – освітнього осередку при дитячій лікарні "Охматдит".

Кращого вчителя також обрали в категорії "Інклюзивність" – ним став вчитель історії та географії з Харківщини Владислав Акименко.

"У вересні 2022 року Владислав став ініціатором створення Лозівської школи онлайн, обʼєднавши 100 педагогів своєї громади. Завдяки ініціативі вдалось створити 169 уроків з української мови, історії України та математики, уроки безпеки та "Захисту України", руханки та психологічні хвилинки", – зауважують творці премії.

У додатковій номінації "Учитель хімії" відзначили вчительку хімії, фізики та біології з Львівщини Ларису Романишин. Педагогиня розпочала свою кар’єру як інженер-фізик, але згодом перейшла у сферу освіти.

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Також цьогоріч уперше в історії премії оголосили кращих STEM-учителів у межах спецвідзнаки. Нагороджені педагоги отримають гранти у розмірі 200 тисяч гривень.

Спецвідзнаку отримали:

Учителька української мови та літератури з Дніпропетровщини Катерина Корзун , яка використовує штучний інтелект та доповнену реальність для навчання учнів своєї сільської школи.

Лариса Романишин зі Львівщини. З початком повномасштабної війни вона долучилася до волонтерського проєкту School to Go, аби навчати українських дітей за кордоном.

Учитель фізики з Дніпра Ярослав Федько . Педагог почав кар’єру як інженер медичного обладнання. Для навчання дітей Ярослав використовує інноваційні методи, зокрема платформи для гейміфікації та набори для робототехніки.

Global Teacher Prize Ukraine – щорічна національна премія для вчителів-агентів змін. За словами організаторів, її мета – відзначити досягнення вчителя не лише з огляду на успіхи його учнів, а й щодо значимості для суспільства.

Крім того, Global Teacher Prize Ukraine покликала підкреслити важливість педагогів в Україні.

Премію у 2017 році заснувала громадська організація "Освіторія".

Нагадаємо, у 2023 році національна премія обрала найкращих учителів у п’яти номінаціях, ними стали Вікторія Душина, Лариса Фесенко, Катерина Якушевська, Максим Гвоздецький та Петро Сітек.

Головну премію Global Teacher Prize у 2023 році здобула вчителька Зеф із Пакистану, яка відкрила власну школу у віці 13 років після того, як її побив та принизив педагог перед однокласниками.