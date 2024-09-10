В Україні стартувало народне голосування за найкращого вчителя 2024 року: як взяти участь

На порталі "Дія.Освіта" розпочалося народне голосування за найкращого вчителя в номінації "Вибір українців" у рамках премії Global Teacher Prize Ukraine 2024.

Цього року серед фіналістів – 10 педагогів, які вже пройшли ретельний відбір. Загалом було подано понад 3 200 заявок, серед яких 1 210 від самих вчителів, а ще 2 059 номінували учні, батьки та колеги.

"Народне опитування – це можливість розказати якнайбільшій кількості українців історії неймовірних учителів і дізнатися, чия професійна історія та підходи до навчання найбільше надихають.

А також додатково відзначити тих, хто щодня робить внесок у розвиток української освіти", – зазначила Зоя Литвин, голова спілки "Освіторія", яка організовує премію.

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Щоб проголосувати, потрібно зайти на сайт "Дія.Освіта", ознайомитися з профілями фіналістів і віддати свій голос за того, хто сподобався. Для цього слід авторизуватися на платформі та натиснути кнопку "Віддати свій голос".

Голосування триватиме до 1 жовтня включно. Переможець отримає приз – освітню подорож.

Ім'я переможця буде оголошено 5 жовтня під час урочистої церемонії, яку транслюватимуть у національному телемарафоні "Єдині новини" та на YouTube-каналі "Освіторії".

Раніше ми розповідали, що національна премія для вчителів Global Teacher Prize Ukraine оголосила імена десятьох фіналістів 2024 року.