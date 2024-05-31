"Не думав, що це злочин": у Києві судили чоловіка, який надсилав інтимні фото 15-річній дівчині

Чоловіка вже не вперше притягують до кримінальної відповідальності.

У Києві суд визнав винним чоловіка, який надсилав 15-річній доньці знайомої свої інтимні фото та зберігав на телефоні дитячу порнографію. 35-річного уродженця Вінницької області засудили до 4 років позбавлення волі.

Також упродовж 2 років йому заборонено займатися діяльністю, пов’язаною з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій, повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокурор у суді довів, що влітку 2023 року обвинувачений через соціальні мережі знайшов неповнолітню доньку своєї знайомої.

"Зловмисник почав надсилати дівчині повідомлення сексуального характеру, вести з нею розмови на інтимні теми, надсилав на її мобільний телефон фото та відео порнографічного характеру. На момент вчинення обвинуваченим протиправних дій дівчині виповнилось 15 років", – зазначають у прокуратурі.

У коментарі для "УП. Життя" речниця прокуратури Ірина Винокурова розповіла, що листування чоловіка з неповнолітньою тривало добу.

"Він надсилав їй повідомлення з вечора і протягом усього наступного дня. Дівчинці це не подобалося і зрештою вона розповіла про це мамі. Мама звернулась до правоохоронних органів та написала заяву", – зазначила представниця пресслужби.

На суді обвинувачений провину визнав. Пояснюючи свої дії, він зазначив: "Не думав, що це злочин".

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні розпусних дій щодо дівчини, що не досягла 16-річного віку (частина 1 статті 156 Кримінального кодексу України), надсиланні порнографії неповнолітній (частина 2 статті 301 КК України) та умисному зберігання без мети збуту чи розповсюдження дитячої порнографії (частина 1 статті 301-1 КК України).

Чоловіка вже не вперше притягують до кримінальної відповідальності.

"Раніше він відбував покарання за грабіж. Також відомо, що колись його намагалися покарати за згвалтування. Але з невідомих причин потерпіла тоді забрала свою заяву. Фактично його не засудили за це", – сказала речниця Київської міської прокуратури.

Раніше ми писали, що у Києві засудили чоловіка, який розбещував неповнолітніх дівчат.