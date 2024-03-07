Працював у домі 10 років: у Києві сім'я найняла чистильника акваріумів, а той розбещував їхню доньку

У Києві вручили підозру 40-річному чистильнику акваріумів, який розбещував 13-річну доньку власників квартири, де працював.

Чоловік обмінявся телефонами й створив секретний чат із дівчинкою в месенджері, повідомляють у Київській міській прокуратурі.

За даними правоохоронців, підозрюваного найняв батько дівчинки для чистки акваріума в їхній квартирі. Майстер навідувався в цей дім один раз на два тижні.

"Завоювавши за багато років довіру родини, чоловік почав проявляти інтерес до доньки власника квартири й обмінявся з нею номерами телефонів", – кажуть у поліції.

Після цього киянин створив секретний чат у месенджері, налаштувавши його таким чином, щоб надіслані повідомлення зникали протягом однієї хвилини.

У чаті підозрюваний вів непристойні розмови із малолітньою та надсилав їй контент, що містить матеріали порнографічного характеру, зокрема дитячу порнографію, повідомляють у поліції.

Коли дорослих не було вдома, чоловік записував відео, на якому він на ліжку дівчинки вчиняв дії сексуального характеру, після чого надсилав відеофайли дитині.

У коментарі "УП. Життя" співробітниця пресслужби Київської міської прокуратури Ірина Винокурова розповіла, що чоловіка найняли на роботу ще у 2013 році.

За словами речниці, листування з дитиною підозрюваний вів із березня 2022 року.

"Родина його давно знала і довіряла йому. Відомо, що чоловік залишався в кімнаті з дівчиною, коли дорослі були вдома. До поліції звернулися батьки дівчинки щойно дізнавшись звістку від дитини", – каже Ірина Винокурова.

Як пишуть у поліції, під час обшуку у квартирі підозрюваного на його комп’ютері виявили файли з дитячою порнографією.

Киянину вручили підозру за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи та умисному зберіганні дитячої порнографії без мети збуту (ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 301-1 ККУ).

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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