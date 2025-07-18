МОН таки скасувало наказ, який змінював правила дистанційного навчання у школах

Депутати та уряд далі думатимуть, як безпечно та якісно організувати дистанційне навчання

Міністерство освіти та науки України скасувало наказ №1112, що стосується організації дистанційного навчання у школах.

Також вилучили деякі норми з наказу № 1115, які регламентують норми з мінімальної наповнюваності дистанційних класів і вимог до навчання внутрішньо переміщених дітей, уточнили у відомстві.

Раніше деякі з цих положень активно критикували через ускладнення доступу до дистанційної освіти учнів з ТОТ, а також зобов'язання для внутрішньо переміщених дітей навчатися очно у школі за місцем проживання.

Крім того, громадськість обурювалася через те, що зміни можуть призвести до закриття шкіл у прифронтових громадах, звільнення вчителів і зменшення освітніх можливостей для дітей.

"Водночас зберігаємо низку положень із цих наказів, що важливі для громад та безпеки дітей. Ці норми будуть офіційно закріплено в окремому нормативному документі після консультацій із профільним комітетом ВРУ та депутатами, а також затверджено згідно з офіційними процедурами", – йдеться у повідомленні МОН.

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Що змінюється?

По-перше, вимоги до наповнення дистанційних класів: вони будуть такими ж, як для очних та змішаних форм навчання. Згідно із Законом України "Про повну загальну середню освіту", клас можна відкривати за наявності щонайменше 5 учнів.

По-друге, школи можуть відкривати класи дистанційного навчання незалежно від наявності повної лінійки паралелей.

Третя зміна – діти ВПО можуть продовжувати дистанційне навчання у своїх школах незалежно від місця перебування.

Що залишається без змін?

Норма про те, що очна та змішана форми навчання (чергування онлайн- та очних занять) можливі лише за наявності укриття в закладі освіти або не більше як 500 метрів від нього.

Заклади освіти, що працюють із дітьми на тимчасово окупованих територіях, можуть продовжувати функціонувати навіть якщо там неможливо відкрити жоден клас.

"Вчителі таких закладів навчають наших дітей на тимчасово окупованих територіях за педагогічним патронажем. Кожен учень отримує індивідуальний підхід з урахуванням безпеки. А вчитель – оплату за навчання конкретної дитини", – пояснюють у відомстві.

Дітям, які перебувають за кордоном, і надалі надається можливість навчання за повною програмою в дистанційних класах, а також за скороченою – з українознавчим компонентом.

Для дітей на тимчасово окупованих територіях зберегли можливість навчатися в дистанційному класі або за педагогічним патронажем залежно від безпекової ситуації.

Нагадаємо, напередодні скасування наказу №1112 анонсував віцепрем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Також він пообіцяв, що після скасування уряд та депутатський корпус будуть "разом шукати шлях, як досягати цілей і виводити дітей в офлайн, у безпечні школи" та "як наздогнати всі знання, які були втрачені за останні кілька років – COVID, повномасштабну війну".