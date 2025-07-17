Федоров: Наказ МОН про дистанційне навчання у школах буде скасований

Влада працюватиме над тим, щоб організувати дітям безпечне навчання у школах

Оновлено 17.07.2025 о 12:42

Віцепрем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував скасування наказу Міністерства освіти і науки №1112, який стосується, зокрема, дистанційного навчання у школах.

За його словами, уряд працюватиме над тим, щоб організувати дітям безпечне навчання у школах.

Про це Федоров повідомив у своєму відеозверненні.

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Він розповів, що отримав від президента пропозицію стати першим віцепрем'єром. На цьому посту він матиме завдання щодо посилення і трансформації Міністерства освіти.

Одним із першочергових питань, які потребують вирішення, він вважає навчання дітей у дистанційному форматі і спричинені цим освітні втрати.

"У п’ятницю [18 липня] буде скасований, наприклад, наказ №1112, до якого є багато питань у громади депутатів. І разом ми будемо шукати шлях, як досягати цілей і виводити дітей в офлайн, у безпечні школи.

Як наздогнати всі знання, які були втрачені за останні кілька років – COVID, повномасштабну війну, – будемо шукати цей шлях", – зазначив віцепрем'єр.

"УП. Життя" звернулася до Міністерства освіти і науки України по коментар щодо цього рішення. Наразі ми очікуємо на відповідь.

Оновлено Згодом Михайло Федоров наголосив, що дистанційне навчання не скасовують. Очне навчання можливе лише за умови, що життю школярів нічого не загрожує.

Нагадаємо, нещодавно МОН ухвалило низку змін до наказів про дистанційне навчання. Вони передбачають:

нові правила щодо наповнюваності дистанційних класів;

навчання учнів лише за однією освітньою програмою у межах одного дистанційного класу,

дистанційне опанування українознавчого компонента в українській школі для дітей, які відвідують школу в країні перебування;

навчання за педагогічним патронажем (індивідуальне навчання з урахуванням потреб дитини і безпекових обставин) для дітей на ТОТ.