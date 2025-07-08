Мало першокласників і нові правила "дистанційки": омбудсменка назвала причини закриття та укрупнення шкіл

На українську систему освіти чекає масштабна реорганізація та ліквідація закладів середньої освіти. Серед причин – демографічна ситуація в державі, реформа старшої школи та зміна правил дистанційного навчання.

Про це розповіла освітня омбудсменка Надія Лещик у програмі "Є розмова".

"Ми зараз зіштовхнемось із великою кількістю реорганізацій та ліквідацій закладів загальної середньої освіти.

Перша причина – демографічна ситуація. Народжується замало дітей, чимало дітей виїхали за кордон. Не набирається та кількість перших класів, яка набиралась раніше до війни. Тому класи об’єднуються, а школи доводиться закривати", – пояснила вона.

Друга причина – це реформа старшої школи "Профільна", яка передбачає створення ліцеїв. Також частині шкіл понижать ступінь.

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"Третя причина – вимоги МОН щодо кількості дітей у "дистанційному" класі. Якщо раніше була вимога щодо 20 дітей у дистанційному класі, то зараз ці умови змінились: 10 учнів для селищ та сіл, і 15 – для міст.

Через ці вимоги, на жаль, буде закрито багато шкіл, особливо у прикордонних територіях, де невелика кількість учнів", – зазначила Надія Лещик.

За її словами, батьки подають чимало звернень проти закриття шкіл. Оскільки ця проблема болюча для учнів, їхніх батьків і педагогів, освітня омбудсменка радить громадам підходити до прийняття подібних рішень вкрай виважено.

"Необхідно дивитись, скільки дітей у громаді та скільки "першачків" буде через три, через п’ять років. Далі – громада повинна прорахувати і забезпечити дотримання прав батьків і дітей. Тобто, якщо ви закриваєте школу, де будуть навчатись учні? Яким чином їх довозитимуть до іншої школи? Необхідно підходити системно", – зауважила вона.

Нагадаємо, раніше освітня омбудсменка пояснила, чому все менше учнів з тимчасово окупованих територій доєднуються до дистанційного навчання в українських школах.