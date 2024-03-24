NASA набирає нову групу астронавтів: які вимоги до кандидатів

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA). Ця програма користується надзвичайною популярністю серед американців.

Заявку на участь можна подати до 2 квітня, однак зробити це можуть лише громадяни США, пише The New York Times. Однак шанси потрапити на навчання у NASA – невеликі.

"Зазвичай це дуже популярна програма. І коли я кажу "популярна", то ще дуже применшую", – каже Ейпріл Джордан, менеджерка NASA з відбору астронавтів.

Востаннє NASA оголошувало конкурс на набір групи астронавтів ще у 2020 році. Тоді заявки на нього подали понад 12 тисяч осіб. На їхній розгляд агентству знадобилося півтора року.

Зрештою, NASA вибрало лише 10 кандидатів – це 0,083% претендентів. Для порівняння, у Гарвардський університет вступають 3,5% охочих абітурієнтів.

Щоб стати астронавтом NASA також треба скласти фізичний іспит астронавта.

NASA встановлює досить високу планку для освіти: ступінь магістра в галузі природничих наук, технологій, інженерії чи математики, а також принаймні три роки відповідного професійного досвіду.

Агентство намагається бути відкритим, тому не встановлює вікових обмежень або вимог щодо рівня зору.

"Ми хочемо, щоб група кандидатів у космонавти, яких ми обираємо, відображала націю, яку вони представляють", – стверджує Ейпріл Джордан.

Багатьох претендентів приваблює потенційна можливість стати першими астронавтами, які побували на Марсі. Цю місію NASA прагне здійснити у 2030-х роках.

Але, за словами Віктора Гловера, ветерана загону астронавтів, який планує летіти до Місяця у 2025 році, претендентам також не слід забувати про жертви, на які їм доведеться піти на цьому шляху.

"Подорож на Марс триває від шести до дев’яти місяців. Тебе не буде поруч з родиною від одного до трьох років. Подумайте, чи справді ви готові до цього?" – звертається він до охочих.

Нагадаємо, у NASA показали космічний корабель, який доставить астронавтів на Місяць вперше за 50 років.